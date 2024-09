Pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z gwiazdami" zostanie wyemitowany już 15 września. Wśród uczestników naprawdę znane nazwiska. Od jakiegoś czasu wiemy również, jak będą prezentowały się pary w jesiennej edycji. Trwają intensywne przygotowania do premierowych występów. Sporo dzieje się u Jacka Jeschke, który zatańczy z Natalią Nykiel. Para intensywnie pracuje nad tym, by pokazać się z jak najlepszej strony. Podczas jednego z treningów doszło do małego... potknięcia, które mogło się skończyć dużo gorzej.

Zobacz wideo Jacek Jeschke pokazał nagranie z kulis "Tańca z gwiazdami". To mogło skończyć się kontuzją

"Taniec z gwiazdami". Ten upadek mógł sporo kosztować Jacka Jeschke

"Kochani, w listach pytacie, jak nasze obroty..." - podpisał wideo tancerz, dodając emotikona klauna. Na nagraniu widzimy, jak Jeschke podnosi Natalię Nykiel i zaczyna wykonywać kilka szybkich obrotów. Początkowo wszystko wygląda bardzo dobrze, aż tu nagle tancerz potyka się o własne nogi i ląduje na ziemi. Kiedy przyjrzymy się nieco bliżej, możemy zobaczyć, że Jeschke upada na swoją kostkę. Wygląda jednak na to, że nic poważnego się nie stało. Taka kontuzja mogłaby z pewnością nie tylko zakłócić przygotowania do występu, ale również postawić udział tej pary pod znakiem zapytania. Nagranie z całego zajścia znajdziecie na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Jacek Jeschke o nowej edycji. "Będzie ciekawie"

To właśnie Jeschke wygrał poprzednią edycję tanecznego show. Z pewnością ma apetyt, żeby powtórzyć ten sukces. Jak przyznał w jednym z wywiadów, wciąż nie doszedł jeszcze do siebie po ostatnich wybrykach na parkiecie u boku Anity Sokołowskiej. "Ja jeszcze nie poczułem, że tamta edycja się skończyła. Jeszcze czuję, że tak powiem, te emocje. Okej, teraz są totalnie nowe, bo są nowe gwiazdy fantastyczne, inne pary, paru nowych tancerzy. Niektórzy wrócili też, niektórzy są nowi, także będzie ciekawie" - mówił w rozmowie z Party.pl. Nowe odcinki podobnie jak wcześniej, będą emitowane w każdą niedzielę o 19.55.