Nie udało jej się podbić "Top Model". Teraz jest gwiazdą "Na Wspólnej"

Dla uczestników "Top Model" udział w programie często jest przepustką do kariery w show-biznesie, niekoniecznie jednak w modelingu. Przykładem może być Aleksandra Nowaczyk, która ostatnio zasiliła obsadę serialu "Na Wspólnej". Uczestniczka modowego reality show próbowała swoich sił w 12. sezonie show. Nie udało jej się dostać jednak do domu modelek. Zdecydowała się więc obrać inną drogę.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy TVN-u promują 13. sezon "Top Model". Nie zabrakło zaskoczeń

Aleksandra Nowaczyk próbowała swoich się w "Top Model". Jej zachowanie nie spodobało się internautom

Aleksandra Nowaczyk pojawiła się na castingu do 12. edycji "Top Model". Dziewczyna przyznała, że do udziału zainspirowała ją Adriana Hyżopska, która również jest osobą transpłciową. "Pomyślałam, że może nie jestem aż tak wykluczona? Może jest w tym wszystkim również miejsce dla mnie? Kocham modę, bo to jest sztuka, tu nie ma płci. Modeling był moim marzeniem od zawsze" - mówiła przed kamerami. Jurorzy zdecydowali, że chętnie zobaczą Nowaczyk w kolejnym etapie. Podczas boot campu nie poszło jej już tak dobrze. Aspirująca modelka ostatecznie nie znalazła się w finałowej 15. Aleksandra nie przyjęła najlepiej werdyktu jury, za co spotkała ją krytyka ze strony internautów. "Patrząc na to, jakiego focha walnęła, myślę, że podjęli dobrą decyzję"; "Wpływ tu miała zdecydowanie słaba psychika. Nie poradziłaby sobie"; "Jej zachowanie bardzo mi się nie spodobało" - komentowali emocjonalną reakcję uczestniczki widzowie. Wygląda na to, że dziewczyna porzuciła na razie marzenia o karierze modelki i postanowiła zostać aktorką.

Z "Top Model" do "Na Wspólnej". Czy Aleksandra Nowaczyk zostanie nową gwiazdą serialu?

Aleksandra Nowaczyk pojawiła się ostatnio w serialu "Na Wspólnej". Uczestniczka "Top Model" wcieliła się rolę Elen, przyjaciółki Sary, która pomaga jej oswoić się z nową sytuacją. Przyznała ona bowiem rodzinie, że źle się czuje w swoim ciele i chce przejść tranzycję. Nowaczyk wystąpiła już w kilku odcinkach serialu - 3840., 3481., a także 3875, możliwe więc, że grana przez nią postać pozostanie na ekranie dłużej.