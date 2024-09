Nowy odcinek "B&B Love" przyniósł kilka trudnych momentów. Jednym z nich były rozterki miłosne Wojtka z Zanzibaru. Na wyspie sporo się ostatnio wydarzyło. Natalia zawróciła w głowie uczestnika. Również przyjaciele mężczyzny zauważyli, że para ma się ku sobie. Emocje sięgnęły zenitu podczas dzikich tańców na plaży. - Moje oczy szły w kierunku Natalii. Bardziej na niej się skupiłem. Ona nie musi dla mnie super zawodowo tańczyć. Wystarczy, że się poruszy nogą w lewo, w prawo, trochę bioderkiem, uśmiechnie się, spojrzy na mnie i dla mnie to już jest super taniec. Mam rumieńce (...) Gęsia skórka robi się na ciele - mówił przed kamerą Wojtek. Teraz przyszedł czas na poważną decyzję.

"B&B Love". Wojtek nie ma wątpliwości. Jedna z dziewczyn musi pożegnać się z programem

Wydaje się, że uczestnik doskonale wie, z którą dziewczyną się pożegnać. Według widzów program raczej opuści Kateryna. Przed podjęciem decyzji Wojtek zadzwonił do swojej przyjaciółki. - Wydaje mi się, że powinieneś powiedzieć jej, że twoim zdaniem nie wydawała się tobą zainteresowana od samego początku i po prostu chciałbyś więcej czasu spędzić z osobą, która bardziej się stara, żeby zdobyć twoje serce - zaczęła Regina. Mężczyzna nie ukrywał, że cała sytuacja nie jest dla niego łatwa. - Jest mi ciężko, bo nigdy tego nie robiłem i to będzie mój pierwszy raz, ale kiedyś trzeba spróbować. Cokolwiek nie powiem, to i tak to zasmuci. Trzeba zrobić to najbardziej delikatnie jak się da - rozmyślał. O tym, która z dziewczyn usłyszy przykre wieści, dowiemy się najprawdopodobniej dopiero w kolejnym odcinku.

"B&B Love". Fani martwią się o Wojtka. Wybór Natalii może okazać się błędem?

Choć uczucia Wojtka wydają się dosyć jasne, to widzowie nabierają podejrzeń co do uczuć Natalii. Pod materiałami z najnowszego odcinka zaroiło się od komentarzy. "Szkoda mi tego Wojtka... Jeśli faktycznie taki wrażliwy jest, jak mówi jego przyjaciółka, od Natalii w d****o strasznie dostanie", "Wojtek zauroczony, ale Natalia raczej nie dla niego", "Na pewno będzie rozczarowanie faceta", "Natalia = reklama biżuterii. Nic więcej" - pisali. A co wy myślicie o tej sytuacji? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: "B&B Love". Nowy uczestnik namieszał w głowie Renaty. Artur nie mógł mu dorównać