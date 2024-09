Program "Chłopaki do wzięcia" cieszy się sporym zamiłowaniem wśród widzów. Wśród wszystkich bohaterów jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci był Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Uczestnik często musiał liczyć się z krytyką ze strony fanów, głównie przez wzgląd na agresywne zachowanie wobec partnerki Joanny i matki Teresy, a także nadużywanie alkoholu. Ryszard był również w zakładzie karnym. W ostatnim czasie mężczyzna chce pokazać, że się zmienił. Teraz udostępnił nagranie w nowym mieszkaniu.

"Chłopaki do wzięcia". Ryszard ma nowe mieszkanie. Pokazał jego urywek w sieci

Szczena od jakiegoś czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestnik "Chłopaków do wzięcia" na TikToku zebrał już ponad 20 tysięcy obserwujących. Bohater randkowego show nierzadko publikuje pozdrowienia dla widzów. Czasem jednak porusza ważniejsze tematy. Jakiś czas temu przyznał, że nie miał gdzie mieszkać. Dach nad głową znalazł dzięki pomocy innych. - Ja wam powiem tak. Mieszkam, widzicie w jakich warunkach. Zobaczcie, co jest za mną. W bardzo słabych warunkach, ale bardzo mocno wszystkim dziękuję za to, że jesteście tacy dobrzy i że mi pomożecie. Bardzo mocno wam za to dziękuję - mówił Szczena na TikToku. Wygląda na to, że jego sytuacja mocno się zmieniła. Na najnowszym nagraniu Ryszard odezwał się do internautów z zupełnie nowego mieszkania. W tle widać było zieloną tapetę, brązową komodę oraz kanapę. Wygląda na to, że posiadłość zachowana jest w nieco staroświeckim wykończeniu.

Warto jednak zauważyć, że Szczena w końcu stanął na nogi. Bohater "Chłopaków do wzięcia" często pokazuje również swoją pracę, dzięki której nie musi się martwić o miejsce do mieszkania. Po więcej kadrów ze Szczeną zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena przeszedł prawdziwą metamorfozę. Pochwalił się na TikToku

Ryszard "Szczena" Dąbrowski ostatnio przeszedł metamorfozę. Na jego profilu na TikToku zaczęły pojawiać się zdjęcia, które zrobił podczas pracy na traktorze. Wygląda na to, że uczestnik bardzo się zmienił. Widzowie komentowali głównie zarost mężczyzny. Przyznali, że niełatwo go rozpoznać. Cieszyli się także, że uczestnik "Chłopaków do wzięcia", "wziął się za robotę", a praca na budowie mu służy.