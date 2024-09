Tomasz Kammel i Izabella Krzan pracowali razem w "Pytaniu na śniadanie". W znanej śniadaniówce tworzyli duet prezenterów. Po jakimś czasie zniknęli z ekranu publicznego nadawcy. Z początkiem 2024 roku wielu prowadzących musiało pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Krzan już jakiś czas temu odnalazła się w programie Krzysztofa Stanowskiego. Swoje miejsce na Kanale Zero znalazł również Kammel. - Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom, to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero - zapowiedział jakiś czas temu. Mężczyzna ma za sobą pierwszy występ. Z Izabellą Krzan rozmawiał w dużej mierze o byłym pracodawcy.

Izabella Krzan i Tomasz Kammel w Kanale Zero. Prezenterka podjęła temat "Koła fortuny"

Izabella Krzan i Tomasz Kammel wielokrotnie rozmawiali na temat Telewizji Polskiej. Z początkiem roku oboje musieli pożegnać się ze swoimi stanowiskami. Kobieta poruszyła temat "Koła fortuny", w którym występowała wraz z Norbim. Prezenterka musiała pożegnać się z tą rolą w bardzo nietypowy sposób. Mało kto wiedział, że do kwietnia 2024 emitowano nagrane wcześniej odcinki. W rzeczywistości, już w styczniu 2024 roku i Krzan, i Norbi musieli pożegnać się z pracą. Izabella szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Na Kanale Zero pokusiła się jednak o komentarz w stronę dawnego kolegi z branży. - Nigdy mi nie zarzucali romansu z Norbim - stwierdziła w rozmowie z Tomaszem Kammelem. Po więcej kadrów z Kanału Zero zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Tomasz Kammel i Izabella Krzan wspominają pracę w "Pytaniu na śniadanie"

Tomasz Kammel i Izabella Krzan prowadzili rozmowę na temat Telewizji Polskiej. Co jakiś czas przewijał się temat "Pytania na śniadanie", w którym oboje pracowali. Podkreślili, że większą swobodę mają na kanale internetowym. W telewizji regularnie mogli liczyć na gotowy scenariusz. Każdego dnia mieli przygotowywane przykładowe pytania, które mogli zadawać gościom. Nie musieli się zatem martwić. w przypadku Kanału Zero Krzan i Kammel mają znacznie większą sprawczość i mogą decydować, o czym chcą rozmawiać. Sugerują się również komentarzami fanów, które są zostawiane na czacie. ZOBACZ TEŻ: Tomasz Kammel zadebiutował w śniadaniówce na Kanale Zero. Padł przytyk w stronę TVP