Bronisław Cieślak zmarł w 2021 roku. Aktor przez wiele lat zmagał się z chorobą nowotworową. Widzowie z pewnością kojarzyli go m.in. z serialu paradokumentalnego "Malanowski i partnerzy". Bronisław Cieślak wraz z ekipą zagrał w ponad 800 odcinkach. Produkcja premierowo ukazała się w 2009 roku, a przez kolejne siedem lat doczekała się aż 15 serii. Gdy zaczęto rozważać jej powrót na ekrany, zmarł jednak główny bohater. W końcu, po ośmioletniej przerwie, podjęto decyzję, by stworzyć zupełnie nową odsłonę serialu, tym razem jednak z nieco zmienioną obsadą. W roli głównej możemy oglądać Andrzeja Grabowskiego, znanego głównie ze "Świata według Kiepskich". Co na to widzowie? Nie wszyscy pałają optymizmem.

Zobacz wideo Andrzej Grabowski opowiada o... muzyce. "Jak śpiewam, to bardziej charczę niż śpiewam"

Andrzej Grabowski w "Malanowski. Nowe rozdanie". "Musi jakby trochę wejść "w buty" Bronka Cieślaka"

W "Malanowski. Nowe rozdanie" ukazane się dalsze losy bohaterów, po śmierci szefa. Po odczytaniu testamentu okazuje się, że Bronisław zapisał biuro bratu Andrzejowi, który wcześniej był policjantem i wojskowym. Choć mężczyzna początkowo nie jest skłonny do przejęcia biznesu, to w końcu za namową bliskich jednak się zgadza i podejmie to wyzwanie. - Musi jakby trochę wejść "w buty" Bronka Cieślaka. A tego nie chce ani on, ani my jako ekipa. Andrzej to wie i rozumie, że będzie oceniany przez ten pryzmat. Dlatego często zgadza się na rzeczy wbrew sobie i tak zwanej popularności masowej - zdradził reżyser formatu Szymon Jakubowski. Po czym dodał: "W mojej ocenie, nieźle mu to wychodzi i naprawdę szanuję to, co robi dla serialu i postaci, jaką sobie wymyślił i konsekwentnie prowadzi od pierwszego dnia" - powiedział dla portalu film.wp.pl. Zdjęcia Andrzeja Grabowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej Grabowski ma nie lada wyzwanie. Widzowie podzieleni. "Bez szału" vs. "Super"