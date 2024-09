2 września rozpoczęła się emisja nowej stacji telewizyjnej, wPolsce24. To kanał publicystyczno-informacyjny, z którym związało się obecnie kilku byłych pracowników TVP. Na antenie zobaczymy m.in. Magdalenę Ogórek, Michała Adamczyka, Martę Kielczyk, a także Małgorzatę Opczowską, która w porannym paśmie programowym pojawiła się wraz z mężem, Jackiem Łęskim. Naszą uwagę przykuł jednak makijaż prezenterki, który pozostawiał wiele do życzenia. O opinię poprosiliśmy ekspertkę.

Ekspertka o makijażu Opczowskiej. "Nie została wyrównana różnica pod oczami"

Anna Rumińska to uznana makijażystka, która na co dzień pracuje z gwiazdami przy wielu sesjach zdjęciowych i telewizyjnych produkcjach. Zapytaliśmy ekspertkę, co poszło nie tak w przypadku makijażu Małgorzaty Opczowskiej. - Mamy tu do czynienia z makijażem z mocnym śladem po okularach. Ski make-up. Mam wrażenie, że nie została wyrównana różnica pod oczami. W takiej sytuacji staramy się już nie rozjaśniać okolic oczu tylko zakryć mocny kontrast pomiędzy pozostałymi partiami na twarzy - stwierdziła Anna Rumińska. Zapytaliśmy ją też, czym powinien charakteryzować się dobry makijaż telewizyjny - Podstawą makijażu jest rozświetlenie i ujednolicenie kolorytu skóry - podkreśliła ekspertka. Zdjęcia Małgorzaty Opczowskiej, o których mowa znajdziesz w galerii na górze strony.

W nowym kanale informacyjnym pojawiają się Ogórek, Kielczyk i Adamczyk

We wtorkowym wydaniu porannego programu wPolsce24 poruszono m.in. tematy związane z religią w szkołach i szkolnych mundurków. Nie zabrakło też materiału pokazującego, jak powstawała stacja. Nie obyło się bez wbicia szpili w konkurencję, a konkretnie program "19:30". Prezenterzy twierdzą, że to właśnie w wPolsce24 można zobaczyć "prawdziwe, polskie wiadomości". - My nie będziemy na pewno pływać w jakiejś mętnej, brudnej wodzie. Chcemy pływać tak, żeby ta informacja była jasna, klarowna i rzetelna. Nie będzie brakowało naszych komentarzy, ale także bardzo szerokiej perspektywy - stwierdziła Magdalena Ogórek. - Będąc ponad, z dystansem, z odpowiednim spokojem i dojrzałością podchodząc do newsów, będziemy zyskiwać widzów - dodała Marta Kielczyk.