Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik zostali połączeni w parę w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy stanęli na ślubnym kobiercu i do dziś są małżeństwem. Co więcej, w czerwcu 2023 roku odnowili swoją przysięgę. Zakochani doczekali się nawet córki Antoniny, która urodziła się w styczniu 2022 roku. Para aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w kontakcie z fanami. Ostatnio Łyczakowska i Janik postanowili pójść o krok dalej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek ogłosili radosną nowinę. To kolejny etap w ich relacji

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik w końcu to zrobili. Uczestnicy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podzielili się radosną nowiną na swoich profilach na Instagramie. Wcześniej musiała im wystarczyć przestrzeń niewielkiego mieszkania. W końcu jednak zdecydowali się na zakup upragnionego domu. "Mamy to! Kolejne marzenie... Właśnie je spełniamy. Przed nami sporo pracy, jeżdżenia po sklepach, podejmowania ważnych decyzji wspólnych decyzji, projektowania, ustawiania. Na razie wszystko udaje nam się zgodnie planować, ale czy tak będzie do końca. Tryb - robimy swoje gniazdko - włączony" - napisali w sieci. Zakochani dodali, że przed nimi długa droga do wykończenia posiadłości. Zdecydowali, że póki co nie chcą pokazywać swojego domu. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć Agnieszki i Wojtka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani nie spodziewali się takiej informacji od Agnieszki i Wojtka. Posypały się gratulacje

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik mają wielu fanów, którzy śledzą ich każdy krok. Obserwatorzy pary byli pozytywnie zaskoczeni decyzją dawnych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Życzyli im powodzenia w wykończeniu posiadłości. "Piękna historia. (...) Na początku mieszkaliście w małym mieszkaniu męża. Na pewno wszystkie te chwile są wspaniałymi wspomnieniami, ale wspólny dom, a właściwie wykończanie go, to wyższy level w związku", "Gratulacje, bądźcie razem szczęśliwi", "Super, że udało wam się spełnić kolejne marzenie" - czytamy w komentarzach pod postem Agnieszki i Wojtka. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta przeszła spektakularną metamorfozę. Nie do wiary, jak teraz wygląda