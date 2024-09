Anna Derbiszewska wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Szybko okazało się, że dogaduje się z jednym z kandydatów, Jakubem. Zakochani nie chcieli długo czekać z założeniem rodziny. Już po zakończeniu show okazało się, że są zaręczeni. Niedługo później ogłosili, że spodziewają się dziecka. W maju 2024 roku na świat przyszedł ich syn. Anna i Jakub nie zapominają jednak o czasie dla siebie. Ostatnio zakochani bawili się na weselu, co rolniczka zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Mogliśmy zobaczyć, jaką wybrała kreację.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska o ślubach uczestników. "Bardzo przykro"

"Rolnik szuka żony". Anna i Jakub na weselu. Tak się prezentowali

Anna i Jakub na razie nie poinformowali o swoim ślubie, chociaż rolniczka na InstaStories nazwała ukochanego "mężem". "Prezent od męża na wieczór. Zawsze czymś mnie zaskoczy" - napisała, co sprawiło, że niektórzy zaczęli myśleć, że pobrali się w tajemnicy. Tym razem jednak bawili się na weselu kogoś bliskiego, a kadry z imprezy Anna pokazała w sieci. Widzimy, że wybrała na tę okazję cekinową sukienkę. Jakub zaprezentował się klasycznie, w białej koszuli. Rolniczka pochwaliła się także nagraniem z wesela. Wygląda na to, że świetnie się bawili. "Do białego rana" - napisała uczestniczka programu. Chcecie zobaczyć zdjęcia Anny i Jakuba z wesela? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Anna o macierzyństwie. "Piękny wymiar życia"

Anna czasami organizuje sesje Q&A i odpowiada na pytania zaciekawionych internautów. Jakiś czas temu rolniczka wyjawiła kulisy swojego porodu. "Czy bardzo bolało? No bolało nie będę ukrywać, że nie, ale po porodzie nie ma czasu na rozczulanie się nad sobą. Trzeba wstać do dziecka i szybko wziąć się w garść" - czytaliśmy na InstaStories. Ukochana Jakuba wyznała jednak, że bardzo spełnia się w roli matki. "Czuję się tak, jakbym stała się nową Anią. Macierzyństwo przeniosło mnie w nowy, inny, piękny wymiar życia" - przekazała rolniczka swoim obserwatorom. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Nowa edycja jeszcze nie wystartowała, a już budzi kontrowersje. "To nie rolnicy"