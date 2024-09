W piątek zadebiutowała śniadaniówka Polsatu. Pierwsze wydanie poprowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Sobotnie i niedzielne przypadło już Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu. Para ma już doświadczenie w tym formacie, bo razem byli gospodarzami "Pytania na śniadanie". Tym razem na ruchomej kanapie zasiadł sam Edward Miszczak.

"halo tu polsat". Edward Miszczak o publiczności w studiu

Edward Miszczak rozmawiał z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim o jesiennej ramówce i oczywiście samej śniadaniówce. Zapowiedział, że program dopiero się rozkręca i zapewnił, że program jeszcze zaskoczy widzów. Tym, co wyróżnia "halo tu polsat", jest z pewnością obecność publiczności, która może oglądać program na żywo. Irytuje ona jednak widzów przed telewizorami. "Fajnie, ale publiczność całkiem niepotrzebna. Trochę wszystkiego jakby za dużo, za dużo wymuszonego śmiechu, a czasem fajnie posłuchać czegoś w spokoju. Dodatkowo słaby dźwięk i piski podczas wypowiedzi gości. I brakuje roślin i ocieplenia chyba troszkę tego wizerunku, bo roi się od kolorów", "Publiczność na balkonie jest zbędna i do niczego niepotrzebna, tym bardziej że są to tzw. statyści, wyuczeni swojej roli, będący do tego bardzo sztuczni i wyglądają tak, jakby sami byli niezadowoleni z bycia w tym programie" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Jak na razie widownia mogła m.in. uczestniczyć we wspólnym gotowaniu, a w niedzielnym wydaniu zaproszono ją do zrobienia sobie zdjęć z jedną gwiazd programu, Skolimem. Edward Miszczak na kanapie "halo tu polsat" zdradził jednak, że w przyszłości, będzie mogła ona się poczuć tak, jakby współprowadziła program. Nie ujawnił konkretnych planów. Chcielibyście zasiąść na widowni "halo tu polsat? Dajcie znać w naszej sondzie!

Widzowie ocenili debiut Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "halo tu polsat"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zadebiutowali w sobotnim wydaniu "halo tu polsat". Jak ocenili ich widzowie? "Maciej super, Kasia, póki co lekko zestresowana mam wrażenie. W 'Pytaniu na śniadanie" sobie radzili lepiej", "Świetny duet, jeden z najlepszych ze wszystkich śniadaniówek. Prowadzą ciekawie i profesjonalnie, aż chce się słuchać i zobaczyć, co będzie dalej", "Pan Maciek to profesjonalista. Mógłby i sam prowadzić program" - pisali. Zdjęcia z najnowszego wydania programu znajdziecie w galerii na górze strony.