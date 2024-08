Słynny program Polsatu wraca na antenę. Mowa o "Must Be The Music" emitowanym w latach 2011-2016. Niedługo rozpoczną się do niego nagrania, ale show pojawi się w telewizji dopiero na wiosnę. Od kilku dni wiadomo, że jednym z jurorów będzie Dawid Kwiatkowski. Z prowadzących powróci tylko Maciej Rock, a w roli pozostałych gospodarzy zobaczymy aż dwie nowe twarze. Teraz w "halo tu polsat" w wydaniu prowadzonym przez Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ogłoszono nazwisko kolejnego muzyka, który oceni uczestników. Okazało się, że jurorem został Sebastian Karpiel-Bułecka.

Dawid Kwiatkowski o swoim udziale w "Must Be The Music"

Co ciekawe, Dawid Kwiatkowski był kiedyś uczestnikiem "Must Be The Music". Bardzo cieszył się ze spotkania z Korą. Gdy ogłoszono, że został jurorem show, zamieścił archiwalne nagranie, gdy przed laty usłyszał, że dostał się do programu. Od tej pory zaczął spełniać się na scenie. - 15 lat temu dzwoniła do mnie telewizja Polsat i mówi, że dostałem się do programu "Must Be The Music". Moi przyjaciele siedzieli obok mnie i na nagraniu, które dodałem na Instagramie słychać: "Zobaczysz Łoza". A ja w głowie miałem: "Łozo, okej, ale ja zobaczę Korę, mało tego, muszę zaśpiewać przed Korą". Niech ten filmik będzie kopem motywacyjnym, bo ja w tym programie nie zaszedłem daleko, a dziś zostałem jurorem - powiedział podczas koncertu.

Nowa edycja "Must Be The Music" bez Elżbiety Zapendowskiej

Wiadomo, że w programie zabraknie też Elżbiety Zapendowskiej. Powodem, przez który trenerka wokalna zrezygnowała z udziału w show, jest jej stan zdrowia. 77-latka czuje się coraz gorzej i nie chce już pracować w telewizji. - Oficjalnie mówię, że wycofuję się dużymi krokami z branży i ze wszelkich czynności zawodowych. Ja już nie daję rady. Przede wszystkim z powodu ślepoty, ale też i wieku. Sztuka estradowa polega też na ocenie wizualnej. To nie jest bez znaczenia. Jeżeli ja widzę plamę zamiast wokalistki, to co ja mogę powiedzieć na temat jej estetyki wizualnej? Nic. Ja mogę powiedzieć tylko, że 'jesteś piękną plamą' - powiedziała niedawno w rozmowie z "Faktem".