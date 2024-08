Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Są idealnym dowodem na to, że można odnaleźć drugą połówkę przed kamerami. Niedługo po zakończeniu formatu stanęli na ślubnym kobiercu. Wychowują razem córkę kobiety z poprzedniej relacji. W 2023 roku na świat przyszedł syn zakochanych. Zaledwie kilka miesięcy później Marta Paszkin i Paweł Bodzianny ogłosili, że ich rodzina znów się powiększy. W lutym 2024 roku doczekali się córki. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" już wróciła do formy po porodzie, o czym świadczy jej najnowsza fotografia.

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o kulisach programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zapozowała w stroju. "Podciągnęłam odpowiednio majty"

Marta Paszkin jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 126 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie ukochana Pawła opublikowała zdjęcie, na którym zapozowała w pomarańczowym stroju kąpielowym. "Stanęłam w cieniu, podciągnęłam odpowiednio majty, wciągnęłam brzuch i w miarę nie widać rozstępów. Szukam kogoś do bardziej zaawansowanego retuszu. Wymagana znajomość fotoszopa. Tylko poważne oferty" - czytamy w opisie uczestniczki. Wygląda jednak na to, że Marta Paszkin jest dla siebie zbyt surowa. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" może pochwalić się nienaganną sylwetką. Chcecie zobaczyć omawianą fotografię Marty Paszkin? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin chwalona przez internautów. "Sztosik"

Pod kadrem zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów, którzy wychwalali sylwetkę uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". "Niejedna chciałaby mieć taką sylwetkę", "Marta, wyglądasz obłędnie. Petarda", "Piękna figura po trójce dzieci", "Super pani wygląda. Też bym tak chciała", "No Marta, sztosik" - czytamy. Jedna z internautek poprosiła Martę Paszkin, aby wyjawiła sekret swojej figury. "Proszę zdradzić" - napisała w komentarzu. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta i Paweł trzymali w tajemnicy radosną nowinę. Prawda wyszła na jaw w "PnŚ"