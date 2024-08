Polsat właśnie ruszył z nowym programem śniadaniowym "halo tu Polsat". W roli prowadzących zobaczymy m.in. Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza, oraz Agnieszkę Hyży i Maćka Rocka. Formuła będzie różniła się od innych śniadaniówek, bo Edward Miszczak do studia postanowił zaprosić publiczność. - Chcemy "sprzedawać" atmosferę. Nasz program będzie wyróżniał się na rynku właśnie tym, co jest między ludźmi, tym, co czuje gość, wchodząc do "pięćsetki" jak nazywamy to studio. Publiczność na razie nie będzie się wtrącać w tematy społeczne, polityczne, ale kuchenne są najbardziej bezpieczne na początek. Chciałbym, żeby w naszym programie zacierały się granice pogody, kuchni, żeby wszyscy – prowadzący, goście, publiczność, tworzyli razem coś fantastycznego, a widz, żeby mógł to poczuć - zapowiedział szef stacji. Co wydarzyło się w premierowym odcinku? Aleksander Sikora wspomniał o weselu swoich programowych partnerów, o których tajemniczym ślubie głośno było w mediach.

Zobacz wideo Dowbor komentuje koncepcję "halo tu Polsat". Popiera pewien pomysł

"halo tu Polsat". Aleksander Sikora wygadał się na temat ślubu Kurzopków

Jedną z par prowadzących "halo tu Polsat" jest Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy tworzą duet nie tylko na ekranie, ale także w życiu prywatnym. Kiedy do mediów wypłynęła wiadomość o łączącej ich relacji, wybuchł prawdziwy skandal. Oliwy do ognia dolały wypowiedzi ich byłych partnerów, którzy zdradzili kulisy początku ich związku. Ze strony Marcina Hakiela padały zarzuty o zdrady i nieuczciwość. Jeszcze niedawno media rozpisywały się o ślubie pary. Pojawiły się nawet doniesienia, że Cichopek i Kurzajewski mieli powiedzieć "tak", a ceremonia odbyła się w malowniczej Grecji. Aleksander Sikora w premierowym odcinku "halo, tu Polsat" postanowił nawiązać do tego tematu. Prowadzący omawiał udział zespołów disco polo na weselach. Przy okazji wspomniał o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim.

Będziemy eksplorować arkana życia prywatnego znanych i lubianych, i uwaga! Możemy zdradzić, że będziemy na weselu... nie, nie Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, co wszyscy podejrzewali, a duetu Fit Lovers...

- powiedział prezenter. Co ciekawe, słowa Sikory wpasowują się w wizję Edwarda Miszczaka, który kazał Cichopek popracować nad wizerunkiem i "grać prywatą". - Nie jest tajemnicą, że Kasia jest na wojnie z mediami. Edwardowi się to nie podoba. Nie dość, że kazał się jej godzić, to jak tematy będą jej pasować pod związek, to ma do niego nawiązywać. Generalnie musi prywatą bardzo grać - powiedział nam informator.

Edward Miszczak zwerbował do Polsatu byłą gwiazdę "Dzień dobry TVN". "Bardzo ją ceni"

Jak donosi "Świat Gwiazd" do ekipy nowej śniadaniówki Polsatu dołączy także Małgorzata Ohme, która wcześniej współpracowała z "Dzień dobry TVN". "Gosia będzie zapraszana do "halo tu Polsat" jako psycholog. Edward (Miszczak - przyp. red.) bardzo ją ceni i to on wymyślił, by bywała jako ekspert w nowej śniadaniówce. Ona też bardzo dobrze wspomina współpracę z Edwardem w czasach TVN. Gosia po raz pierwszy pojawi się w studiu "halo tu Polsat" w najbliższy weekend. Będzie opowiadać o długotrwałych związkach" - powiedział w rozmowie z portalem jeden ze współpracowników Edwarda Miszczaka.