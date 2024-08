Trzeci odcinek "Hotelu Paradise" nie dla wszystkich zakończył się pozytywnie. W niemałych tarapatach znalazła się Alicja, która miała problemy ze znalezieniem stabilnej pary. Damian, z którym uczestniczka próbowała lepiej się poznać, wolał towarzystwo Sabriny. W pewnym momencie polały się łzy. - Było to trochę przykre, powiem szczerze. (...) Dał mi do zrozumienia, że wybierze Sabrinę. Dla mnie to jest wstyd, że mogę wrócić do domu – mówiła zapłakana przed kamerą. W odcinku czwartym doszło jednak do ciekawych rozmów między Alicją i Damianem. Gdy wydawało się, że sytuacja powoli zaczęła się klarować, uczestnicy usłyszeli o konkurencji, która zmieniła reguły gry o 180 stopni.

"Hotel Paradise". Nie tego spodziewali się uczestnicy. Czekał ich test

Klaudia El Dursi zdradziła, że kolejne rozdanie będzie się różniło od poprzednich, ponieważ to właśnie uczestnicy będą decydować, kto znajdzie się w bezpiecznej piątce. Miała im w tym pomóc specjalna... konkurencja na plaży, a konkretnie trzymanie planka. Jako pierwsze odpadły Alicja i Sabrina, a chwilę po nich… Damian, co skomplikowało wybór w przeparowaniu. Miejsca na krzesłach wywalczyli Karol, Kuba, Ola, Maja i Leon. Z wyliczeń uczestników wynika, że to właśnie na Kubie spocznie decyzja, kto odpadnie w kolejnym odcinku programu. Wśród zagrożonych najpewniej znajdą się Alicja i Sabrina.

"Hotel Paradise". Chwile wątpliwości u Kuby i Oli

W czwartym odcinku sytuacja nieco pogorszyła się u Oli i Kuby. Po Pandorze Kubie zebrało się na rozmowy. Ola była zbyt zmęczona, by rozpocząć z nim jakikolwiek temat. Ten z kolei rano wstał naburmuszony, co nie umknęło uwadze uczestniczki. Do poważnej rozmowy doszło przy basenie. - Co ty taki dziwny jesteś? - zaczęła Ola. Kuba nawiązał do poprzedniego wieczoru, ale ze stresu nie mógł przekazać adekwatnie swoich myśli. - Nie umiesz normalnie porozmawiać? - pytała sfrustrowana Ola. Widać, że uczestniczka ma dużo cierpliwości do Kuby, który cały czas boi się, że ta go zostawi. Myślicie, że coś może być na rzeczy?