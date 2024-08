Prezentacja jesiennej ramówki TVP odbyła się 28 sierpnia. Podczas wydarzenia nie zabrakło zaskoczeń, jakim było m.in. ogłoszenie Katarzyny Dowbor nową przewodniczącą fundacji Telewizji Polskiej. Nową funkcję prezenterki przedstawił Tomasz Sygut, który nie krył także emocji w związku z nową programową ofertą stacji. - To jest nasz stempel, to jest nasz pierwszy krok na długiej drodze odbudowy Telewizji Polskiej. Cudownej instytucji z ponad 70-letnią historią. Instytucji, która wychowała miliony Polaków, wysłała wybitnych twórców - powiedział.

Tomasz Sygut uderzył w poprzednich szefów TVP

Minęło już kilka miesięcy, odkąd po wyborach w Telewizji Polskiej nastąpiła rewolucja. Tomasz Sygut podczas przemówienia nawiązał do zmian i zapowiedział, że propaganda w TVP na dobre się za kończyła. - Zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok, żeby ta instytucja znów słynęła z tego, co jest w niej najlepsze - z wiarygodności, a nie z tego, z czym w ostatnim czasie się kojarzyła - z propagandą i pogardą - mowił ze sceny. Sygut wbił także ostrą szpilę poprzednim władzom stacji. Jak przyznał, "zastanawiał się, czy te słowa powinny paść".

Ale uznałem, że muszą - być może już po raz ostatni. Ta firma miała różne koleje losu i różnych prezesów - lepszych, gorszych, mądrzejszych i głupszych, ale nigdy w tak okrutny sposób nie została zaprzęgnięta do hejtu, do niszczenia ludzi, propagandy. Tego już nie ma

- przekazał. Dyrektor TVP zaznaczył również, że "fabryka hejtu" została wyłączona, a on sam uważa "19.30" za najlepszy program informacyjny. - Ale odbudowa wiarygodności i wizerunku, a także oglądalności TVP Info jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. TVP będzie miała porządny kanał informacyjny - dodał.

Dyrektor TVP niespodziewanie nawiązał do afery z Przemysławem Babiarzem

Podczas ogłaszania jesiennej ramówki TVP Tomasz Sygut zachwalał nie tylko programy rozrywkowe i informacyjne, ale także ofertę sportową stacji. - Mamy Ekstraklasę, bo wróciła, mamy pierwszą ligę, mamy drugą ligę, mamy Puchar Polski, mamy mecze reprezentacji Polski – opowiadał ze sceny.

Imagine… o przepraszam, co ja z tym "imagine"? Wyobraźcie sobie też, że wraca do nas też Liga Mistrzów. Prawdziwa uczta dla koneserów footballu

- zażartował Sygut, na co zebrani zareagowali śmiechem. Dyrektor TVP nawiązał tym samym do niedawnej afery z udziałem Przemysława Babiarza. Komentator odniósł się do słów wykonanej podczas otwarcia igrzysk w Paryżu piosenki Johna Lenona "Imagine", mówiąc: "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Za komentarz Babiarz został początkowo zawieszony w obowiązkach. Po kilku dniach Tomasz Sygut cofnął decyzję i przywrócił Babiarza do pracy.