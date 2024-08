Martę poznaliśmy w trakcie ósmej odsłony hitowego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wówczas kobieta została sparowana przez ekspertki z Patrykiem. Wielu wróżyło im wtedy świetlaną przyszłość, uważając za wręcz idealnie dobrane małżeństwo. Para dobrze się dogadywała i wydawało się, że mają spore szanse na zbudowanie trwałej i szczęśliwej relacji. Mimo przypuszczeń widzów, tak się jednak nie stało, a ich związek nie przetrwał poza telewizyjnym programem. Mało tego, uczestnicy rozstali się w atmosferze skandalu, wzajemnie obrzucając się winą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marta nie rozpaczała jednak długo nad rozstaniem. Wręcz przeciwnie, szybko ułożyła sobie życie na nowo. Jakiś czas temu kobieta ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz postanowiła wykorzystać resztkę lata i wybrała się ze świeżo upieczonym mężem na wakacje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pochwaliła się zdjęciem z wakacji. Pokazała też męża

Po udziale w matrymonialnym show Marta niezwykle aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się codziennością. Z jej nowych zdjęć wynika, że była uczestniczka hitu TVN wybrała się z mężem na wakacje. Zakochani postawili na sprawdzony kierunek i wyruszyli do słonecznej Grecji. Na InstaStories zdążyła się już nawet pochwalić pierwszymi kadrami. Na jednym z opublikowanych zdjęć możemy zobaczyć, jak Marta pozuje u boku czule obejmującego ją męża na tle malowniczych okolicznościach przyrody. Po udostępnionej lokalizacji wiadomo, że świeżo upieczone małżeństwo obecnie przebywa na greckiej wyspie Samos. Jesteście ciekawi, jak się prezentują? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co wiadomo o mężu Marty? Sama niechętnie o tym mówi

Nie jest tajemnicą, że Marta nieco zaskoczyła swoich fanów, gdy podzieliła się nowiną o ślubie. Wcześniej niechętnie pokazywała partnera w sieci. Na niektórych zdjęciach było widać jedynie urywki jego ciała. Dopiero w dniu ślubu kobieta wyjawiła, że wybranek jej serca ma na imię Dariusz. Jego wizerunek ujawniła podczas miesiąca miodowego, kiedy po raz pierwszy opublikowała wspólne zdjęcie z ukochanym. Do tej pory nie udało się jednak ustalić, kim jest mężczyzna, ani czym się zajmuje. Wiele wskazuje na to, że zakochani wolą zatrzymać to dla siebie. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof już tak nie wygląda! "Ktoś tu zeszczuplał i odmłodniał".