Od kiedy Katarzyna Cichopek rozstała się z Marcinem Hakielem w cieniu skandalu, jaki wywołał jej związek z Maciejem Kurzajewskim, nie ma dobrej prasy. A że została właśnie prowadzącą nowej śniadaniówki Polsatu, Edward Miszczak kazał jej popracować nad wizerunkiem. Udało nam się dowiedzieć, że ma się godzić z innymi! - Nie jest tajemnicą, że Kasia jest na wojnie z mediami. Edwardowi się to nie podoba. Nie dość, że kazał się jej godzić, to jak tematy będą jej pasować pod związek, to ma do niego nawiązywać. Generalnie musi prywatą bardzo grać - powiedział nam informator.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa ramówka Polsatu. Miszczak zdradza kulisy

Krzysztof Ibisz komentuje nową pracę

Włodarze "halo tu polsat" największe nadzieje pokładają w parze Cichopek z Kurzajewskim. Poza nimi w programie pojawi się: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz Maciej Rock z Agnieszką Hyży. W rozmowie z naszą reporterką słynny prezenter odparł, opowiadając o tym, jakim chce być prowadzącym, że jego zdaniem "największą sztuką jest bycie sobą". Podkreślił także, że uważa, iż takiej śniadaniówki w polskiej telewizji jeszcze nie było. - To będzie zupełnie inny program. Program z widownią na żywo, bardzo blisko widzów, gdzie będą mogli dzwonić, pisać, kontaktować się z nami przez sociale - wytłumaczył. Ibisz przyznał także, że twórcy "halo tu polsat" mają świadomość, iż konkurencja jest silna. - Cieszymy się z tego powodu, bo im większa konkurencja, tym lepiej dla programu i lepsza oferta dla naszych widzów. Trzymamy kciuki za konkurencję i oczywiście za nas. Będziemy walczyli, wchodzimy z podniesioną głową, na grubo - podsumował.

Nowa gwiazda w "Pytaniu na śniadanie"

Przy okazji zmian w Polsacie, "Pytanie na śniadanie" robi wszystko, co może, by zainteresować sobą widzów. Nie jest już tajemnicą, że jesienią w produkcji pojawi się Magdalena Różczka, która zajmie się reportażami. - To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie "Pytania na śniadanie". Magda chce mieć np. pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać - opowiadało kilka miesięcy temu źródło Plotka.