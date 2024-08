Niedawno rozpoczęła się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Randkowe show od wielu lat gości w polskiej telewizji publicznej. W formacie występują uczestnicy, którzy na co dzień mieszkają na wsi i z reguły zajmują się gospodarstwem. Bohaterowie zgłaszają się do formatu, aby znaleźć prawdziwą miłość. Dotychczas program doczekał się dziesięciu edycji. W Wielkanoc widzowie mogli poznać nowych uczestników. Odcinki z 11. sezonu show "Rolnik szuka żony" zbliżają się wielkimi krokami. Aż pięć rolników i rolniczek otrzymało mnóstwo listów od potencjalnych kandydatów. Za nami już pierwszy zwiastun. Będzie się działo?

"Rolnik szuka żony". Oto nowi uczestnicy programu. To oni będą szukać idealnej drugiej połówki

Za nami pierwszy zwiastun do najnowszego sezonu programu "Rolnik szuka żony". Fani mogli dowiedzieć się, kto wystąpi w randkowym show. Wiadomo już, że będą to dwie rolniczki i trzech rolników. Miłości będzie szukać Wiktoria, która w wieku 23 lat posiada już 25-hektarowe gospodarstwo. Kobieta dała się poznać jako influencerka. Zapowiedziała już, że jest pewna, że znajdzie ukochanego w programie. Fani będą oglądać również zmagania 57-letniej Agaty. Bohaterka nie ukrywa, że może być wybredna. Uczestnikiem będzie również 37-letni Marcin. Miłość do rolnictwa zrodziła się w nim już w najmłodszych latach. 32-letni Rafał na co dzień uprawia zboże oraz papryki. Do szczęścia brakuje mu idealnej drugiej połówki. 44-letni Sebastian może pochwalić się 100-hektarowym gospodarstwem. Czy wraz z nim na wsi zamieszka ukochana? Po więcej zdjęć uczestników programu "Rolnik szuka żony" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Kiedy rozpocznie się 11. sezon programu?

Fani programu "Rolnik szuka żony" czekają na informacje, kiedy pojawią się nowe odcinki show "Rolnik szuka żony". Widzowie poznali kilku uczestników w czasie Wielkanocy. Potencjalni kandydaci mieli kilka miesięcy, aby napisać listy do rolników i rolniczek. Po tym czasie rozpoczęły się nagrywki do 11. edycji show "Rolnik szuka żony". Marta Manowska po raz kolejny poprowadzi format i pomoże uczestnikom w znalezieniu idealnych drugich połówek. Pierwszy odcinek 11. odsłony programu pojawi się już 15 września na antenie TVP1. Widzowie koniecznie muszą zasiąść przed telewizorami o godz. 21:20! Planujecie oglądać? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Małgosia zaskoczyła strojem na chrzciny. Odważnie? Spójrzcie na ten wzór