Polsat ogłosił Przebój Lata 2024. W sieci zawrzało. "Wkurza mnie..."

Magiczne Zakończenie Wakacji to cykliczna impreza, która odbywa się kieleckiej Kadzielni. Podczas wydarzenia widzowie Polsatu i słuchacze Radia Zet wybierają Przebój Lata. W tym roku o to miano rywalizowało jedenaście piosenek, a wśród wykonawców byli m.in. Julia Wieniawa, Blanka, Lanberry, Grzegorz Hyży czy Tribbs. Do ścisłej trójki awansowali jednak: EMO, Filip Lato oraz Vix. N. To ten ostatni z piosenką "Ne rozumiju" wygrał cały konkurs. Ten fakt szybko skomentowali internauci.

Kim jest Vix.N? Jeszcze półtora roku temu sprzedawał kanapki

Vix.N to właściwie Dariusz Szlagor, czyli polski raper, wokalista i producent muzyczny. Jego pierwszy album ukazał się w 2009 roku. Ma już na koncie dziewięć płyt, ale sukces komercyjny przyszedł w 2023 roku z "Blindbox". Utwór "Ne rozimiju" podbił radiostacje i doczekał się certyfikatu diamentowej płyty. Teraz został okrzyknięty także Przebojem Lata 2024 Polsatu i Radia Zet. Poruszony Vix.N podczas odbierania statuetki z rąk prowadzących przyznał, że jeszcze półtora roku temu rozwoził kanapki i sprzedawał je w biurowcach. Te słowa wywołały aplauz wśród publiczności zgromadzonej w Kielcach.

"Ne rozumiju" Przebojem Lata 2024. Internauci podzieleni

Wybór najlepszej piosenki tegorocznych wakacji spotkał się jednak ze skrajnymi opiniami internautów. Pojawiły się głosy, że hitem lata jest piosenka "Och i ach" Sylwii Grzeszczak, której jednak nie było w konkursowej stawce. Pojawiło się też wiele negatywnych głosów w kierunku "Ne rozumiju". "Nie znoszę tej piosenki przez częstotliwość grania w radiostacjach i brzmienie jak tani hip-hop", "Sztucznie promują, nie idzie słuchać", "Wkurza mnie ten ruski dodatek, kilka słów po rusku" - czytamy w komentarzach na fan page'u stacji Polsat na Facebooku. Nie brakowało jednak także głosów pełnych zachwytu nad piosenką. "Ta piosenka jest tak prawdziwa. Ten tekst. Wykonanie na żywo również super", "Żeby zrozumieć trzeba się wsłuchać w treść przekazu", "Chłopak ma super głos", "Zasłużone zwycięstwo, super kawałek" - pisali internauci.