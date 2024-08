Doda lubi bawić się wizerunkiem i podgrzewać na scenie emocje wokół swojej osoby. Tym razem jednak to nie jej strój z odsłoniętym brzuchem czy nogami wzbudza najwięcej emocji. Wieczorem 24 sierpnia piosenkarka bierze udział w koncercie Przeboju Radia Zet i Polsatu. Na tę okazję nie zobaczyliśmy jednak blondwłosej gwiazdy, którą widzimy na co dzień. Wokalistka ku zdziwieniu fanów pokazała się w czarnych włosach i długiej chuście, którą oplotła głowę. Czyżby znowu pokusiła się na perukę? W przeszłości gdy decydowała się na metamorfozy, po czasie okazywało się, że zaskakujący efekt to właśnie wynik sztucznych włosów.

W jakim stanie są włosy Dody? Ekspert zabrał głos

Gdy w kwietniu Doda porzuciła doczepiane włosy i peruki, ekspert i stylista fryzur zauważył, że Rabczewska przykłada uwagę do tego, w jakiej kondycji są jej włosy. U niej zawsze wszystko musi być perfekcyjne. - Patrząc na włosy Dody, nie mam wątpliwości, że pielęgnacja i świadoma koloryzacja odgrywają naprawdę ważną rolę. Wokalistka od jakiegoś czasu stawia na beżowe, bardzo eleganckie tony, które doskonale wpisują się w obecne trendy. Mimo długich pasm nie ma mowy o zniszczeniach spowodowanych nieumiejętnym rozjaśnianiem lub zbyt agresywną stylizacją. Widać, że osoba zajmująca się włosami artystki ma doskonałe poczucie estetyki i stawia na wysoką jakość. W końcu nawet najpiękniejszy kolor nie będzie wyglądał dobrze na spalonych rozjaśniaczem, przetrawionych włosach. Włosy Dody wydają się być naprawdę zdrowe i zadbane - stwierdził wówczas Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Nowy juror show Polsatu ujawniony

Doda w czarnych włosach to niejedyna atrakcja, która czekała na widzów Polsatu. Prowadzący koncert Adam Zdrójkowski zdradził widzom wielką tajemnicę. Okazało się, że Dawid Kwiatkowski, który miał okazję zaprezentować się chwilę wcześniej na scenie w Kielcach, został nowym jurorem powracającego po latach "Must be the Music". W przeszłości w jury show była m.in. Kora, Elżbieta Zapendowska i Adam Sztaba.