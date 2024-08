Ależ zaskoczenie! To on jest nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN"

Widzowie "Top of the Top Sopot Festivalu" mogli liczyć na spore emocje. Tak, jak wcześniej zapowiadano, trzeciego dnia wydarzenia oficjalnie ogłoszono, kto dołączył do ekipy prowadzących "Dzień dobry TVN". Okazuje się, że nowym gospodarzem śniadaniówki został Maciej Dowbor, który zastąpi w tej roli Annę Senkarę.

Maciej Dowbor nowym prowadzącym "Dzień dobry TVN"

Spekulacje o tym, kto dołączy do grona "Dzień dobry TVN" trwały od dawna. Obecnie prowadzącymi program są Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński oraz Sandra Hajduk-Popińska. Ostatania z wymienionych nie miała do tej pory stałego partnera towarzyszącego jej w programie. Wszystko wskazuje na to, że ta rola przypadnie w udziale właśnie Maciejowi Dowborowi.

Dołączenie dziennikarza do śniadaniówki ogłosili prowadzący sopocki festiwal, czyli Jan Pirowski, Marcin Prokop oraz Damian Michałowski. Zaprosili nowego gospodarza śniadaniówki na scenę. Prokop i Michałowski nie mogli odmówić sobie żartu z nowego kolei i śmiali się, że jako najmłodszy stażem będzie musiał teraz przejąć po nim świąteczne dyżury. Przypomnijmy, że Maciej Dowbor niedawno odszedł z Polsatu. Prezenter przez wiele lat był jedną z gwiazd stacji, zajmował się m.in. prowadzeniem programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Wcześniej Polsat zrezygnował ze współpracy z jego mamą, Katarzyną Dowbor, która obecnie prowadzi "Pytanie na śniadanie" w TVP. Zdjęcia nowego prowadzącego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor o współpracy

Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że Maciej Dowbor ma poprowadzić "Dzień dobry TVN" wraz z żoną Joanną Koroniewską. Aktorka jakiś czas temu także ogłosiła dołączenie do stacji - otrzymała własny program o tematyce wnętrzarskiej. Znana para w rozmowie z Pudelkiem zdementowała jednak, jakoby mieli we dwójkę pojawić się w TVN-owskiej śniadaniówce. - Dzisiaj się skupmy przede wszystkim na tym, co jest celem naszego dzisiejszego spotkania, a co będzie, to będzie. Natomiast nie planujemy razem pracy - powiedział Maciej Dowbor.