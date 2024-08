Program "Rolnicy. Podlasie" cieszy się ogromną popularnością. W formacie poznaliśmy Gienka i Andrzeja z Plutycz. Ojciec i syn szybko zdobyli sympatię widzów. Postanowili wykorzystać swoją rozpoznawalność i zaczęli działać także w internecie. Na bieżąco wrzucają filmiki na platformę YouTube, gdzie zdobyli 123 tysiące subskrypcji. Chociaż panowie są bardzo weseli, to i w ich życiach nie brakowało trudnych momentów. O wszystkim opowiedział Gienek przed kamerami.

"Rolnicy. Podlasie". Przejmujące słowa Gienka o córce. "Tutaj mój skarb kochany leży"

Gienek publicznie pokazuje się z trójką dzieci: Andrzejem, Jarkiem i Pauliną. Niewiele osób wie, że rolnik miał jeszcze córkę, która żyła jedynie trzy miesiące. W jednym z odcinków programu wyjął stare fotografie, które wywołały masę bolesnych wspomnień. - Przeważnie córeczka Justynka mi się śni. Była pierwsza, maleńka zmarła. (...) W nocy wstaję, a ona cała granatowa i lekarz stwierdził ciężkie wirusowe zapalnie płuc. Ciężko na duszy. A już zaczynała się uśmiechać. Pochowali w welonie tak jak pannę młodą. Na ręczniczkach nieśli Justynę - mówił. Grób córki Gienka znajduje się niedaleko gospodarstwa w Plutyczach. - Tutaj mój skarb kochany leży. Pierwsza była - mówił rolnik przed kamerami.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej chciałby znaleźć kobietę i założyć rodzinę. "Plany są"

Nie jest tajemnicą, że Andrzej także chciałby w przyszłości założyć rodzinę. Póki co nie znalazł jeszcze wybranki, ale nie traci nadziei. - Plany są, tylko jak się potoczy, to nie ode mnie zależy, bo to jest duża zagadka z moim weselem. To jest daleka droga do tego. (...) Wesele jest do tego, aby połączyć dwie połówki, chłopca i dziewczynę. Żeby ten związek był do końca życia. Wiadomo, obrączki trzeba będzie kupić (...) chciałbym, żeby te obrączki do końca życia służyły. Ja bym nie zdjął na pewno - mówił przed kamerami Andrzej.