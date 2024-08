"Koło fortuny" wraca na antenę TVP2 z nowymi odcinkami od 2 września. Programu nie poprowadzą już jednak Norbi i Izabella Krzan. Ich następcami zostali Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun programu po metamorfozie. "Zabawa, emocje i najlepsza rozrywka, to możemy wam zagwarantować. Możecie się czuć najbezpieczniej na świecie" - mówi na wstępie nowa gospodyni. "I obiecujemy, że nie będziemy wymyślać koła na nowo" - dodaje jej kolega z teleturnieju. To jednak nie uspokoiło widzów. Ich ciepłe przyjęcie spotkało się z lawiną negatywnych komentarzy.

Fani komentują reklamę powrotu "Koła fortuny" z nowymi prowadzącymi

Ostatni sezon "Koła fortuny" z Norbim i Izabellą Krzan notował średnią oglądalność na poziomie 895 tys. widzów - podawały Wirtualne Media. Teraz widzowie są pewni, że widownia mocno stopnieje. Swojej frustracji wynikającej ze zwolnienia dawnych prowadzących, dają upust licznie w komentarzach na Facebooku. Nie gryzą się przy tym język. "Co oni wyrabiają, Polsko co się z tobą dzieje?", "Każdy program musicie zniszczyć", "O nie, nie będę już oglądać. Żenada i żal", "Niech się wypchają, następny program straci oglądalność", "Szambo dalej się rozlewa", "Jakby był w programie Norbi, to bym oglądała. Przywróćcie go, jak chcecie, by ktoś jeszcze was włączał", "Następny program pogrążony", "Nowi prowadzący sztuczni i bez ciepła dawnych", "Jacy oni wkurzający i hałaśliwi. Nie da się oglądać. Tragedia" - czytamy. Oczywiście jak to jest w tego typu dyskusjach internetowych, pojawiły się też opinie widzów, którzy cieszą się ze zmian, choć były w przeważającej mniejszości. "Super, że będzie pani Agnieszka, pogodynka wesoła", "Zmiany są czasami potrzebne, z nowymi prowadzącymi przyjdzie nowa energia", "Norbiemu i Izie dawno powinni podziękować".

