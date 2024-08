Ma poprowadzić "Dzień dobry TVN". Kiedyś jego program był hitem w stacji

Włodarze "Dzień dobry TVN" ruszyli z kontrofensywą. Ponieważ lada moment rusza nowa telewizja śniadaniowa Polsatu - "halo tu polsat", robią wszystko, by to ich program na rozpoczęcie ramówki oglądał się lepiej od konkurencji. W Polsacie najmocniejszą parą prowadzących mają być według Edwarda Miszczaka Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Twórcy "DDTVN" w związku z tym zadbali o to, by przez kolejne tygodnie byli nowi gościnni gospodarze rozpoczynający dzień z widzami. Na razie oficjalnie ogłoszono, że przez tydzień program poprowadzi Adam Małysz czy Piotr Adamczyk. Oprócz nich ma być jeszcze osiem znanych i lubianych osób u boku dotychczasowych weteranów programu. Dla jednej z gwiazd to wielki powrót do stacji.

Szymon Majewski może poprowadzić "Dzień dobry TVN". Przed laty zniknął ze stacji w cieniu skandalu

Jak podaje "Fakt", propozycję poprowadzenia przez tydzień "Dzień dobry TVN" usłyszał też... Szymon Majewski. Wprawdzie umowa z komikiem nie została jeszcze podpisana, ale szefowie programu są dobrej myśli, bo wszystko idzie ku dobremu. - Trwają rozmowy - zdradziło źródło. Przypomnijmy, że Majewski zniknął z TVN-u 12 lat temu w cieniu wielkiego skandalu. Mówiło się, że ówczesny dyrektor programowy stacji - Edward Miszczak - był wściekły, że prezenter nie skonsultował z nim swojej kampanii reklamowej jednego z banków, który należy w większości do spółek skarbu państwa. - Tak, rzeczywiście miało to związek z tym, że zostałem twarzą PKO BP. Na moje nieszczęście, w siedzibie stacji, był wtedy bankomat tego banku i Edward, wypłacając gotówkę przy ludziach, nie mógł znieść faktu, że to Majewski mu płaci - wyznał po latach komik w mediach społecznościowych. Wcześniej z powodzeniem od 2004 roku prowadził w TVN-ie takie programy jak: "Mamy Cię!", "Szymon Majewski Show", "HDw3D Telewision" i "Szymon na żywo".

Co dziś robi Szymon Majewski?