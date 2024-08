Już 4 września na antenie Polsatu zadebiutuje nowy program pt. "Moja mama i twój tata". W roli prowadzącej zobaczymy Katarzynę Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" z pewnością będzie wsparciem dla dorosłych uczestników, którzy będą szukać partnerów dla swoich rodziców singli. Produkcja przekazała kluczowe informacje na temat formatu. "Dorośli zamieszkają w mazurskiej willi, całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Zdecydują się, aby przez kilka tygodni poznawać i odkrywać siebie nawzajem, budować relacje, i zaskakiwać w zupełnie nowych okolicznościach (...). Dzieci zamieszkają w drugim domu, w którym na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców" - czytamy. A jak wygląda willa, w której być może uczestnicy odnajdą miłość? Polsat zadbał o szczegóły.

"Moja mama i twój tata". Oto willa uczestników. Wnętrze robi wrażenie

Debiut programu "Moja mama i twój tata" zbliża się wielkimi krokami, dlatego Polsat zdradza coraz więcej informacji na temat formatu. Katarzyna Cichopek powita uczestników w willi na Mazurach, położonej w otoczeniu pięknej natury. Jak widać na opublikowanych zdjęciach, wnętrze posiadłości zostało urządzone w jaskrawych kolorach, które przewijają się w licznych dodatkach - można zauważyć żółte poduszki, błękitną meblościankę czy ozdoby w odcieniu fuksji. Nie brakuje dodatków w stylu boho. W środku willi znajdują się: sypialnie, w których postawiono raczej na stonowane barwy, jadalnia, łazienki, kuchnia oraz salon urządzony w energetycznych kolorach. Na zewnątrz uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" będą mieli do dyspozycji taras i altanę, w której zwierzą się ze swoich uczuć Katarzynie Cichopek. Chcecie zobaczyć zdjęcia willi? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Moja mama i twój tata". Edward Miszczak szczerze o tv show. Jest zachwycony

Jakiś czas temu Edward Miszczak udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że oglądał pierwsze odcinki programu "Moja mama i twój tata". Jego zdaniem tv show z Cichopek w roli głównej będzie hitem. - Mamy bardzo fajny format "Moja mama i twój tata", gdzie dorośli ludzie idą ze sobą na randkę ze zgodą swoich dzieci. To jest obłędne. Kasia Cichopek to świetnie prowadzi - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Prawda o angażu Cichopek i Kurzajewskiego do śniadaniówki Polsatu. W tle... kontrowersje [PLOTEK EXCLUSIVE]