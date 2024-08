Anna Derbiszewska wystąpiła w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestniczka jest doskonałym przykładem na to, że można znaleźć miłość przed kamerami. W formacie poznała Jakuba. Krótko po zakończeniu programu okazało się, że mężczyzna oświadczył się Annie. Na tym jednak nie koniec wielkich rewolucji w ich życiach. W maju powitali na świecie syna. "Czuję się tak, jakbym stała się nową Anią. Macierzyństwo przeniosło mnie w nowy, inny, piękny wymiar życia" - wyznała rolniczka w mediach społecznościowych. Zakochani i ich syn mieszkają w domu Anny. Wygląd posiadłości jest nietypowy i robi ogromne wrażenie.

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny w szczerym wyznaniu. Mówi o domu

"Rolnik szuka żony". Tak mieszkają Anna i Jakub. "Ten zamek był..."

Jeszcze w programie widzowie mieli okazję zobaczyć posiadłość Anny, w której mieszka obecnie z całą rodziną. Dom rolniczki przypomina pałac. Budynek jest wyraźnie zaokrąglony, a do wejścia prowadzą duże schody. Nad nimi znajduje się sporych rozmiarów balkon, podtrzymywany przez białe kolumny. To jednak nie koniec niespodzianek. Za domem Anny można dostrzec olbrzymie szklarnie. Chcecie zobaczyć zdjęcia posiadłości rolniczki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony. Jakiś czas temu Anna wyjawiła, dlaczego jej dom ma tak charakterystyczny wygląd. "Ten zamek był pomysłem mojego świętej pamięci taty. Miał takie marzenie, stworzyć dom na wzór cygański i to marzenie udało mu się spełnić" - wyjaśniła Anna Derbiszewska w mediach społecznościowych.

"Rolnik szuka żony". Anna o przyjaźniach w programie. "Nie wierzę..."

Niedawno Anna zorganizowała sesję Q&A dla swoich obserwatorów. Internauci wypytywali rolniczkę o program. "Czy utrzymujecie jakiś 'koleżeński' kontakt z innymi uczestnikami?" - pisał jeden z obserwatorów Anny. Odpowiedź mogła być dla niektórych zaskakująca. Rolniczka ma na ten temat bardzo jasne zdanie. "Nie, nie wierzę w tego typu 'koleżeństwa' czy 'przyjaźń' damsko-męską" - odpowiedziała Anna Derbiszewska.