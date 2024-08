Magdalena Lichota dała się poznać w czwartej edycji programu "Love Island". Uczestniczka zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych. W sieci śledzi ją ponad 160 tysięcy osób. Kobieta zwyciężyła czwartą edycję randkowego show. Wówczas u jej boku był Wiktor Biernacki. Dwie edycje później para zaręczyła się na oczach innych uczestników. Niestety, niedawno wyszło na jaw, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Magdalena postawiła na duże zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o sekretach diety i metamorfozie. Wszystko jasne

Magdalena Lichota z "Love Island" zmieniła się nie do poznania. Nie przypomina dawnej siebie

Magdalena Lichota przeszła niesamowitą metamorfozę od czasów udziału w programie "Love Island". Dawniej była uczestniczka miała włosy w kolorze blond. To jednak należy już do przeszłości. Jakiś czas temu Magdalena kompletnie zmieniła swoją fryzurę. Postanowiła przedłużyć i pofarbować włosy. Obecnie jest brunetką z długimi, falowanymi puklami. Lichota pochwaliła się w sieci nowym wizerunkiem. Co na to fani? Byli zachwyceni. "Ale jesteś przepiękna. Piękne włosy", "Jesteś bardzo ładną i śliczną kobietą, po prostu piękna, pozdrawiam serdecznie", "Jak gwiazda z Hollywood" - czytamy pod jednym z postów. Zgadzacie się? Zdjęcie Magdaleny po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Magdalena i Wiktor z "Love Island" niedawno się rozstali. Nie obyło się bez afery

Magdalena i Wiktor niedawno podjęli decyzję o rozstaniu. Niestety, nie obyło się bez dramy w mediach społecznościowych. Były uczestnik "Love Island" opowiedział na Instagramie, jak wyglądała sytuacja. - Zadzwoniłem do niej na kamerce, łączyło z 30 albo 40 sekund, pamiętam, że się bardzo zestresowałem. Jak nas połączyło, to było ciemno, nic nie widziałem, co było dziwne, bo rozmawiamy codziennie i wiem, że zawsze ją widzę, bo mamy widno za oknem - mówił Wiktor. Zdziwiły go też kwiaty, które była narzeczona miała w domu. Dodał, że wypadałoby domknąć ten temat. Magdalena była oburzona jego słowami. - Jestem mocno zszokowana i rozczarowana, bo to, co usłyszałam, bardzo rozmija się z prawdą. Wyjaśnię, że kwiaty, o których mówi Wiktor to pięć piwonii, które otrzymałam od mamy i tulipany, które podarowałam mamie przy okazji jej wizyty w Warszawie - tłumaczyła w sieci. Dodała, że przez cały związek zachowywała się wobec Wiktora w porządku. Spodziewaliście się? ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon przekazała pilne wieści. "Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem". Fani wspierają prezenterkę