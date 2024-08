Agnieszka Kotońska jest związana z "Gogglebox. Przed telewizorem" w zasadzie od samego początku istnienia formatu. W programie towarzyszą jej mąż Artur i syn Dajan. Wszyscy, którzy obserwują Kotońską, doskonale wiedzą, że celebrytka sporo pracowała nad formą. Jakiś czas temu ogłosiła, że schudła aż 41 kilogramów. Przed przemianą ważyła 106 kilogramów. "Zmieniłam się, wiem, no ale chyba na plus. Każdy z nas na przełomie trzech lat się zmienił, zresztą zmieniło się wszystko i bardzo dobrze, bo inaczej bylibyśmy nudni i bezbarwni" - pisała na Instagramie, podsumowując całą metamorfozę. Teraz odmieniona Agnieszka zamieściła w sieci odważne zdjęcia. Uczestniczka show TTV pozuje na nich w bikini.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Nowe zdjęcia Agnieszki Kotońskiej zaskoczyły fanów

47-latka jest ostatnio coraz bardziej aktywna na TikToku. To właśnie tam wleciało nowe nagranie, a na nim dwa zdjęcia w skąpym, niebieskim bikini. Wystrojona Agnieszka wydaje się być bardzo zadowolona ze swojej figury. Nic w tym dziwnego, bo jak zauważyli jej fani, wygląda bardzo dobrze. "Petarda. Figura przepiękna. Gratuluję determinacji", "Pięknie wyglądasz Agnieszko", "Oj...kobito, ale masz fajną figurę", "Sztos", "Super" - czytamy pod TikTokiem. Ujęcia z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska korzystała z medycyny estetycznej?

Internauci już od dłuższego czasu przyglądają się celebrytce. Według nich Kotońska nie tylko schudła, ale także zmieniła się na twarzy. Niedawno Agnieszka zorganizowała dla swoich fanów sesję Q&A na Instagramie, która jak widać, była idealną okazją do zapytania o operacje plastyczne. "Absolutnie nic nie poprawiałam żadnymi operacjami plastycznymi" - pisała stanowczo. Jednocześnie gwiazda TTV wyznała, że chciałaby w przyszłości zmienić jedną rzecz. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiła? "Na tę chwilę co bym chciała sobie zrobić, to biust, ale się boję" - tłumaczyła.