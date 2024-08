W Mrągowie odbył się Festiwal Weselnych Przebojów. Za nami pierwszy dzień muzycznego wydarzenia. 16 sierpnia miało miejsce rozpoczęcie, a następnego dnia zaplanowane są "poprawiny". Jak można się spodziewać, na scenie nie zabrakło znanych gwiazd. Oczy widzów szczególnie były zwrócone w stronę popularnych artystów disco-polo. Pojawili się między innymi Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra czy Piękni i Młodzi. Nie zabrakło również Nataszy Urbańskiej, która zrobiła wyjątkowy show. Występy nie wszystkim przypadły do gustu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kajra i Sławomir o pracy. Nie szczędzili słów

Festiwal Weselnych Przebojów. Opinie fanów są podzielone po pierwszym dniu

Tuż po pierwszym dniu Festiwalu Weselnych Przebojów w sieci powstała prawdziwa burza. Fani, którzy mieli okazję oglądać muzyczne wydarzenie, podzielili się swoją opinią. Okazało się, że impreza nie każdemu przypadła do gustu. Wielu słuchaczy było zachwyconych. "Pięknie. Super rozrywka na piątkowy wieczór", "Świetnie, nareszcie coś dla ucha", "Oglądam z przyjemnością" - pisali na Instagramie. Nie obyło się bez słów krytyki. Internauci zarzucali Polsatowi, że festiwal nie miał wiele wspólnego z tytułowymi weselnymi przebojami. Narzekano również na dźwięk. "To już się staje nudne, żenada", "Polsat, poprawcie dźwięk. Przy występie Pięknych i Młodych średnio", "Dźwięk okropny, to prawda", "Właśnie niechcący spojrzałem, masakra, tragedia" - czytamy z kolei. Po której stronie jesteście?Więcej zdjęć gwiazd z Festiwalu Weselnych Przebojów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Festiwal Weselnych Przebojów. Gwiazdy zaprezentowały się w wyjątkowych stylizacjach

Na Festiwalu Weselnych Przebojów pojawiło się mnóstwo gwiazd. Polscy artyści wybrali z tej okazji wiele eleganckich stylizacji. Na imprezie nie zabrakło Iwony Pavlović, która chętnie pozowała na ściance. Tancerka zaprezentowała się w sukience z dekoltem w serek w czarnym kolorze. Stylizacja miała w sobie również koronkowy materiał. Przeciwieństwem Pavlović była Ewa Kasprzyk. Choć panie obie są jurorkami w "Tańcu z gwiazdami", wyglądały zupełnie inaczej. Kasprzyk wybrała intensywny czerwony kolor. Pokazała się w luźnej stylizacji, dobierając do niej dodatki w podobnych odcieniach. Panie z chęcią razem pozowały. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Danuta Martyniuk pod ostrzałem stylisty. Nie zostawił na niej suchej nitki. "Obecnie zasługuje na tytuł..."