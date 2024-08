"Dzień dobry TVN" to format, który cieszy się sporą oglądalnością. Nie brakuje w nim newsów politycznych, społecznych, ze świata fleszy, a także wpadek, które są naturalne w programach na żywo. Widzowie programu mają już swoich ulubionych prowadzących. Teraz to grono powiększyło się o jednego z topowych aktorów w Polsce. Znacie go chociażby z "Czasu honoru".

"Dzień dobry TVN" zaangażowało aktora. "I to są wiadomości"

Jak się okazuje, nie trzeba być dziennikarzem, aby otrzymać pracę w paśmie porannym. Można pracować chociażby w zawodzie... aktora. "Oj, tej jesieni będzie się działo" - czytamy w najnowszym poście śniadaniówki, gdzie przedstawiono nowa twarz. Obok Sandry Hajduk pojawił się Piotr Adamczyk, który wywołał zaskoczenie u widzów formatu. "Nie, no serio?", "Wow, świetna wiadomość", "Karol. Papież, który został prowadzącym 'DDTVN'" - czytamy pod postem. Ciekawe, jak aktor poradzi sobie w tej roli. Według ustaleń Plejady, Adamczyk będzie realizował się jako prowadzący tylko przez tydzień. Później w jego miejsce ma wkroczyć inna gwiazda.

"Dzień dobry TVN". Anna Senkara żegna się z prowadzeniem pasma

Dziennikarka od lat należy do teamu pasma porannego TVN. Przygotowywała zagraniczne materiały, a w ostatnim czasie budziła widzów razem z Sandrą Hajduk. Nastał jednak czas przełomu. "Zmiany! Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia "Dzień dobry TVN". Oczywiście z "Dzień dobry TVN" się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - oznajmiła Senkara na Instagramie. Widzowie od razu dali do zrozumienia, co sądzą o tej zmianie. "Bardzo szkoda. Kochałam waszą energię, jak byłyście razem. Trzymam mocno kciuki na nowe, jeszcze piękniejsze zmiany", "Wielka szkoda, wasz duet był wspaniały, ale nic....czekamy na nowe" - mogliśmy przeczytać. Widzowie doczekali się zmian. Pytanie, czy będą one trafione. Dawne kadry z prowadzenia pasma przez Senkarę i Hajduk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.