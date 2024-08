Program "Nasz nowy dom" zasłynął z metamorfoz posiadłości uczestników. W telewizyjnym show występują bohaterowie w potrzebie, którzy w ciągu tygodnia otrzymują remont swoich domów. Prowadzącą jest Elżbieta Romanowska. W formacie widzowie zawsze widzą ciężką pracę ekipy i efekt końcowy. Jak się okazało, nie każdy jest nim zachwycony. "Nasz nowy dom" i przedstawione w nim projekty zostały ocenione przez Agnieszkę Konieczną. Jest ona architektką, która prowadzi kanał na YouTube "O gustach się nie dyskutuje". Kobieta nie szczędziła słów krytyki.

"Nasz nowy dom". Architektka oceniła remont w programie. Nie była zachwycona

Agnieszka Konieczna obejrzała jedną z metamorfoz w programie "Nasz nowy dom". Architektka była wręcz oburzona efektem końcowym. Skrytykowała pracę projektantów i układ wnętrz. Podkreśliła, że jej zdaniem projekty nie spełniają podstawowych wymagań. Dodała również, że show skupia się bardziej na emocjach, a nie dobrze wykonanej pracy. W odcinku, który wybrała Konieczna, przedstawione było 40-metrowe lokum. Architektka zwróciła uwagę na słabą funkcjonalność. - Na korytarzu mamy tylko jedną szafkę na buty, co przy czteroosobowej rodzinie jest po prostu niewystarczające - komentowała kobieta. Wskazała również błędy, takie jak brak wentylacji w kuchni. - Jest bardzo mało szafek do przechowywania, więc no wiecie (...). Naprawdę bym pokombinowała, żeby tego było więcej. Coś czuje, że to się słabo im sprawdzi - podkreśliła Konieczna. Kadry z filmiku Agnieszki Koniecznej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agnieszka Konieczna ostro o programie "Nasz nowy dom". Co jeszcze jej się nie spodobało?

To jednak nie wszystko. Agnieszka Konieczna znalazła inne błędy w wyremontowanej posiadłości. Zwróciła uwagę na dobór kolorów ścian. Jej zdaniem zbyt jaskrawe kolory mogą powodować dekoncentrację, szczególnie u najmłodszych domowników. - Farby na szczęście nie są drogie i za jakiś czas może sobie to przemalują sami, ale intensywne są te barwy. Generalnie pokój wygląda dość estetycznie, ale no te kolory... hardcore... - mówiła architektka. Remont oceniła raczej negatywnie. Dodała, że wszystko mogłoby być zrobione znacznie lepiej. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor mimo zwolnienia nie skończyła z "Nasz nowy dom". "Robię to poza kamerą"