"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej, który doczekał się już dziesięciu odsłon. W ostatniej z nich udział wzięła Anna Derbiszewska. Rolniczce niemalże od razu przypodobał się Jakub. Para zaczęła budować relację jeszcze w programie, co nie do końca podobało się wszystkim widzom. Mężczyzna był bowiem wcześniej żony i miał trójkę dzieci. Anna jednak nie zważała na jego przeszłość, a między parą zaczęło robić się coraz bardziej poważnie. Po zakończeniu randkowego show TVP dowiedzieliśmy się, że zakochani się zaręczyli. Następnie narzeczeni przekazali radosne wieści i poinformowali o ciąży. W maju bieżącego roku urodził się ich syn Dariusz. Anna chętnie dzieli się kadrami z macierzyństwa w sieci. Ostatnio pokazała pokój syna. Teraz postanowiła wejść w interakcję z fanami. Takiego pytania raczej się nie spodziewała.

"Rolnik szuka żony". Anna zapytana o wiek. "W plecach mi nie strzyka"

Po udziale w telewizyjnym show Anna prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością. Ostatnio kobieta postanowiła udostępnić fanom możliwość zadawania pytań. Jedno z nich mogło przejść jej najśmielsze oczekiwania. Internautka bowiem bezpośrednio wytknęła jej wiek. "Czy według ciebie twój wiek był dobry na dziecko? Czy czujesz się staro?" - dopytywała. Choć pytanie z pewnością było niewygodne, to Anna nie pozostawiła go bez odpowiedzi. Rolniczka obszernie wyjaśniła, że w życiu miewała różne momenty, a ten na macierzyństwo jest dla niej wręcz idealny. "Podobno jestem już kobietą w średnim wieku. Usłyszałam ostatnio od kogoś życzliwego, więc jak na kobietę w tym wieku myślę, że całkiem dobrze się trzymam. W plecach mi nie strzyka i czuję się wciąż jak 25-latka. A tak na poważnie, myślę, że teraz był to zdecydowanie najlepszy moment dla mnie. Był czas w życiu na rozrywkę i sielankę, a teraz przyszedł czas na rodzinę i stabilizację życiową. Dlatego czuję się spełniona i wdzięczna" - napisała. Zdjęcie z InstaStories Anny możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Niedawno Anna postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała na Instagramie, jak urządziła pokój dla syna. Trzeba przyznać, że przestrzeń Darka, to prawdziwe królestwo rodem prosto z bajki. Anna wybrała komplet białych mebli z komodą i przewijakiem, a także sporą szafką. Do tego postawiła na mode łóżko w kształcie zamku. Całość dopełniły liczne dodatki i zabawki, a leżący na podłodze puszysty dywan tylko dodał pomieszczeniu przytulności.