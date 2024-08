Wiktoria Gromadzka i Dominik Gumienny z "Gogglebox. Przed telewizorem" wzięli ślub w 2023 roku. Para z programu przez długi czas tworzyła szczęśliwą relację. Ich wyjątkowa uroczystość została ogłoszona przez profil instagramowy stacji TTV. Rok temu uczestnicy show przygotowali dla siebie małe przyjęcie. "Jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę. W piątek w Pruszkowie weźmiemy ślub w urzędzie. Potem obiad dla rodziny" - wyjawiła Wiktoria w rozmowie z "Co za tydzień". Jeszcze niedawno para myślała o wspólnej przyszłości. Teraz to już pewne, że nic z niej nie wyszło. Byli zakochani poinformowali o rozstaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Domagała grzmi na temat rozwodów. "Ważniejsza duma..."

"Gogglebox. Przed telewizorem". Wiktoria Gromadzka i Dominik Gumienny poinformowali o rozstaniu. Już wszystko jasne

Wiktoria i Dominik z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" zakończyli swoją relację. Fani od jakiegoś czasu zastanawiali się, czemu para nie publikuje wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. W końcu otrzymali odpowiedź. Wiktoria wrzuciła specjalne oświadczenie na swój profil na Instagramie. Wyjaśniła, że ich małżeństwo należy już do przeszłości. Dominik nie potrzebował zbyt wielu słów. "Coś się kończy, coś się zaczyna" - podkreślił na InstaStories. Pod postem Wiktorii jeden z internautów zapytał, czy narodziny dziecka miały jakiś wpływ na relację pary z "Gogglebox". Uczestniczka bez wahania odpowiedziała. "Nie wiem, czy negatywnie, ale w punkt napisane, że zweryfikowało nasz związek" - napisała. Spodziewaliście się tego? Po więcej kadrów z Wiktorią i Dominikiem zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Wiktoria i Dominik pobrali się w 2023 roku. Mają razem dziecko

Wiktoria i Dominik z programu "Gogglebox". Przed telewizorem" wzięli ślub w 2023 roku. Jakiś czas później stacja TTV ogłosiła kolejną nowinę z ich życia. Okazało się, że para wówczas spodziewała się dziecka. Dla dawnych zakochanych był to wielki krok do przodu. Wiktoria jakiś czas temu w wywiadzie dla serwisu dziendobrytvn.pl wyznała, że cierpi na endometriozę. "Bardzo długo się staraliśmy. I chociaż fizycznie czuję się tragicznie, to staram się z tego, jak najbardziej cieszyć" - podkreśliła w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". Wiktoria i Dominik z "Gogglebox" jeszcze rok temu z chęcią pozowała do ślubnych zdjęć. Fani byli zachwyceni ujęciami. Obecnie na ich profilach w mediach społecznościowych można znaleźć dużo ujęć z pociechą. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Kotońscy świętują 29. rocznicę ślubu. Wrzucili nagranie sprzed lat. Ale się zmienili!