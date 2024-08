Widzowie z Polski często mają możliwość oglądania zagranicznych serialu. Produkcje są nierzadko emitowane przez Telewizję Polską. Fani szczególnie pokochali tureckie seriale, które goszczą w polskich telewizorach od wielu lat. Można je znaleźć na licznych kanałach. Jednym z najsłynniejszych formatów było "Wspaniałe stulecie". Później fani obserwowali losy bohaterów z "Akacjowej 38". Obecnie jednym z najpopularniejszych seriali jest "Złoty chłopak". Pojawił się w TVP w 2023 roku. Słynna telenowela podbiła serca widzów z aż 120 krajów. Niestety, mamy złą wiadomość dla wiernych fanów. Wkrótce zobaczą "Złotego chłopaka" po raz ostatni.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz o połączeniu kariery z macierzyństwem. Jak sobie radzi?

"Złoty chłopak" dobiega końca. Kiedy fani zobaczą ostatni odcinek?

Fani mogli oglądać "Złotego chłopaka" od września 2023 roku. Pierwszy odcinek pojawił się 28 września i na stałe zagościł w polskich telewizorach. Był emitowany regularnie od poniedziałku do piątku o godz. 14:00. Obecnie fani czekają na następne odcinki ulubionej telenoweli. Jeszcze niedawno portal swiatseriali.interia.pl potwierdził, że zdjęcia do trzeciej edycji mają rozpocząć się dopiero w sierpniu 2024 roku. Co jednak z drugim sezonem? Nadal się nie skończył, ale widzowie nie muszą już jednak czekać w niepewności. Po niecałym roku emisji "Złoty chłopak" zbliża się do finału. Jak potwierdziła Telewizja Polska, 5 września 2024 roku pojawi się ostatni odcinek numer 244. Będziecie tęsknić za serialem? Chcecie zobaczyć więcej kadrów z serialu "Złoty chłopak"? Znajdziecie je naszej galerii na górze strony.

"Złoty chłopak" skradł serca Polaków. O czym jest serial?

Turecki serial "Złoty chłopak" skupia się wokół historii Ferita. Jednym z głównych wątków jest kwestia związku bohatera z kobietą o imieniu Syran. Co więcej, para została zmuszona do małżeństwa. W tle pojawia się również kwestia rodu Korhan, z którego pochodzi Ferit. W rodzinie nie brakuje tajemnic i sekretów, co widać na pierwszy rzut oka. "Złoty chłopak" jest pełen intryg rodzinnych i nietypowych zachowań. Z czasem na jaw wychodzą dramatyczne rzeczy. Nie da się ukryć, że ten turecki serial wie, jak zbudować napięcie i zaciekawić widzów pod względem emocji. ZOBACZ TEŻ: "Zakazany owoc". Ile razy Yildiz stawała na ślubnym kobiercu? Lista mężów jest długa