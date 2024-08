Michała mieliśmy okazję poznać w dziewiątej edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna był najmłodszym uczestnikiem. W randkowym show niemal od razu w oko wpadła mu blond włosa Adrianna. W finałowym odcinku programu para ogłosiła zaręczyny. Natomiast w lipcu 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne 'tak". Zastanawialiście, jak mieszkają? Trzeba przyznać, że gospodarstwo Michała robi spektakularne wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Oto cztery kąty Ady i Michała. Jest przytulnie i z klasą

Adrianna zdecydowała się na przeprowadzkę do ukochanego na wieś. Razem z Michałem zamieszkała w miejscowości Kalinówka-Basie, która znajduje się w województwie podlaskim. Rolnik prowadzi z rodzicami 130-hektarowe gospodarstwo, które głównie zajmuje się hodowlą krów mlecznych. Dom, w którym mieszkają, zbudowany jest z czerwonych cegieł i z zewnątrz nieco przypomina zamek. Na Instagramie mężczyzna chętnie dzieli się codziennością, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak budynek został urządzony w środku. Już na pierwszy rzut oka widać, że dominują w nim jasne kolory i drewno. Salon jest bardzo przytulny. Możemy znaleźć w nich charakterystyczną meblościankę i mnóstwo kwiatów doniczkowych. Z kolei kuchnia została urządzona bardzo modnie. Białe meble zostały ozdobione drobnymi płytkami podobnymi do mozaiki. Trzeba przyznać, że w takim sercu domu, aż chce się zabrać do gotowania. Wielokrotnie uwagę internautów przykuł również bujny ogród przed domem, w którym pełno kwiatów, drzew i roślin. Zdjęcia z domu, w którym mieszkają Adrianna i Michał możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Ada o przeprowadzce na wieś. Do tego musiała się przyzwyczaić

Jakiś czas po zakończeniu edycji z udziałem Adrianny i Michała para pojawiła się wspólnie w programie "Pytanie na śniadanie". Zakochani opowiedzieli m.in. o swoim związku i wielkim uczuciu, jakie ich połączyło. Nie zabrakło też nawiązania do przeprowadzki kobiety na wieś. Adrianna wyznała, że najtrudniejsze było dla niej przestawienie się z miejskiego i intensywnego trybu życia, na spokojne życie na wsi. - Minęło trochę czasu, zanim się zaaklimatyzowałam w nowym miejscu. Z miasta na wieś, do dużo spokojniejszego życia, gdzie nie ma tego pędu. Przeprowadziłam się z Łodzi - wyznała na wizji. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil na ściance. Pozowali niczym rasowi influencerzy. Spójrzcie na te stroje!