Program "Rolnik szuka żony" jest wielkim hitem stacji TVP. Prowadzony przez Martę Manowską format doczekał się dziesięciu edycji. W ósmej odsłonie poznaliśmy Stanisława Pytlarza, który pokazał przed kamerami rodziny dwór w Złotnikach Wielkich. Mężczyzna nie zdobył jednak sympatii fanów. Wszystko przez to, że w finale odrzucił wszystkie kandydatki, z którymi poznał się w formacie. Jedną z nich była Roksana. Uczestniczka nie załamała się niepowodzeniem. Jest szczęśliwie zakochana i właśnie wzięła ślub z ukochanym Kamilem, z którym wychowuje syna Oliwiera.

"Rolnik szuka żony". Roksana pokazała zdjęcia z mężem. Internauci gratulują

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że Roksana pochwaliła się kadrami ze swojego wieczoru panieńskiego. Uczestniczka programu i jej przyjaciółki spędzały czas w restauracji na wodzie, a później przeniosły się do klubu. Wśród gości znalazła się m.in. Anna Bardowska. Teraz na instagramowym profilu Roksany pojawiły się zdjęcia ze ślubu, który odbył się 10 sierpnia. Na zamieszczonych kadrach zakochani wychodzili z kościoła i czule się całowali. Uwagę przyciąga piękna suknia panny młodej o kroju "syrenki". Obserwatorzy Roksany nie kryli zachwytu opublikowanymi zdjęciami. "Ale pięknie wyglądacie", "Cudownie państwo wyglądają" - pisali. Posypały się gratulacje. "Wszystkiego pięknego na nowej drodze życia", "Gratuluję. Pomyślności, miłości, zdrowia i szczęścia" - czytamy. Po więcej kadrów ze ślubu Roksany zapraszamy do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Tak Roksana poznała męża. "Napisał do mnie"

Jakiś czas temu porozmawialiśmy z Roksaną i jej ukochanym. Gwiazda telewizyjnego show opowiedziała nam o początkach znajomości z Kamilem. - Napisał do mnie na Instagramie i to było chwilę zaraz po programie. (...) Przekonał mnie do siebie. Zauważyłam właśnie, że jeździ na rowerze, że jest taki bardzo radosny, aktywny - wyliczała. Później okazało się, że pierwsze spotkanie odbyło się z inicjatywy mężczyzny. - Zadziałałem troszeczkę inną taktyką i ja od razu do Roksany powiedziałem, że słuchaj, no nie ma na co czekać - wyjaśnił.