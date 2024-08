Rafał Brzozowski dał się poznać nie tylko jako piosenkarz, ale również prezenter telewizyjny. Od 2019 roku prowadził muzyczne show "Jaka to melodia". Ostatnio jednak wyszło na jaw, że ta przygoda dobiegła końca. Robert Janowski wraca do programu. Brzozowski był również współprowadzącym "The Voice Senior". Jak się jednak okazało, nie zobaczymy go w nadchodzącym sezonie. Wokalista sam ogłosił te wieści w mediach społecznościowych.

Rafał Brzozowski żegna się z "The Voice Senior". Wiadomo już, kto go zastąpi

Rafał Brzozowski oficjalnie pożegnał się z programem "The Voice Senior". Ogłosił to fanom w poście na Instagramie. Nie obyło się bez podziękowań za cztery poprzednie edycje. "Była to dla mnie wielka przygoda, pełna radości z poznawania nowych ludzi. Seniorzy, jesteście niesamowici. Dziękuję wam za wasze pasje, marzenia, za to, że pokazaliście mi, że warto walczyć o siebie w każdym wieku. Dużo się od was nauczyłem. Przeżyłem cudowne chwile wzruszeń, radości i wielkich emocji" - zaczął Brzozowski.

Mężczyzna skierował również miłe słowa do ekipy TVP, Małgorzaty Tomaszewskiej (ta nie jest już związana z TVP) i Marty Manowskiej, która była i dalej będzie współprowadzącą program. Wyznał też, kto go zastąpi. Będzie to Robert Stockinger. "Powodzenia, trzymam kciuki" - napisał Brzozowski do swojego następcy. Więcej zdjęć Rafała Brzozowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jakie plany ma Rafał Brzozowski? Wyznał, czym dalej się zajmie

Rafał Brzozowski aktywnie działa w mediach społecznościowych. Często publikuje ujęcia z życia prywatnego dla 90. tysięcy fanów. Dzieli się również swoimi planami. Wygląda na to, że pomimo zmian w życiu zawodowym, wokalista ma grafik wypełniony po brzegi. Piosenkarz dużo koncertuje. "W niedzielę miałem ogromną przyjemność zagrać koncert w Stalowej Woli i muszę powiedzieć – to było coś niesamowitego! Wasza energia była nie do opisania! Do zobaczenia na kolejnych koncertach!" - napisał Brzozowski po jednym z występów. Warto przypomnieć, że mężczyzna ma także nową pracę. We wrześniu planuje otworzyć pensjonat "Brzozowy Dwór". O jego planach na przyszłość przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Rafał Brzozowski zostanie gwiazdą Polsatu? "Obiecali mu złote góry". Znamy szczegóły [PLOTEK EXCLUSIVE]