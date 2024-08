Simone powróci do "M jak miłość"? Fitkau-Perepeczko rozwiała wątpliwości

Agnieszka Fitkau-Perepeczko dała się poznać szerszej publiczności jako Simone Muller w serialu "M jak miłość". Kobieta grała mamę Stefana Mullera. Jej postać w serialu była lubiana przez mieszkańców Grabiny. Simone szybko zaprzyjaźniła się również z Barbarą Mostowiak (Teresa Lipowska). Nie da się ukryć, że była zabawną i charyzmatyczną bohaterką. Agnieszka Fitkau-Perepeczko zniknęła z produkcji w 2007 roku, po czterech latach spędzonych na planie. Fani jednak o niej nie zapomnieli i wciąż wspominają tamte czasy. Czy aktorka wróciłaby do serialu?

Postać Simony wróci do "M jak miłość"? Agnieszka Fitkau-Perepeczko skomentowała

Fani wciąż pamiętają zabawną postać Simony Muller. Jej wątek pojawia się niekiedy w mediach społecznościowych. Widzowie wielokrotnie zastanawiali się, czy kobieta planuje wielki powrót do uwielbianej przez nich produkcji. Wygląda jednak na to, że 82-latka nie wystąpi już w serialu "M jak miłość". Aktorka nie planuje wracać do tego typu formatów. "Nie będę grała w serialach. Robiłam to wiele lat i wiem, że to w sumie strata czasu. Długo siedzisz na krzesełku, czekasz na swój moment. A ja już nie mam na to chęci" - mówiła w rozmowie z "Rewią". Co więcej, Fitkau-Perepeczko stroni od mediów i nie zamierza tego zmieniać. Najwięcej czasu spędza w gronie rodzinnym. Kadry z jej życia prywatnego można zobaczyć na Instagramie. "Właśnie tak powinno wyglądać życie" - podkreśliła aktorka. Więcej kadrów z Agnieszką Fitkau-Perepeczko znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko skończyła 82 lata. Zdradziła, co robi, aby utrzymać zdrową sylwetkę

Na swoim profilu na Instagramie Agnieszka Fitkau-Perepczko chętnie pokazuje kulisy swojego życia. Może pochwalić się zdrową i wysportowaną sylwetką. Aktorka dba o dobre samopoczucie, zwracając uwagę na odpowiednią dietę. Ostatnio w rozmowie z Encyklopedią Teatru Polskiego wyznała, co znajduje się w jej jadłospisie. "Nie jem kartofli, chociaż te, które sama podaję, pieczone w ziołach, są takie pyszne, że wtedy się poddaję. Jem wszelkie sałaty z sosem, który sama robię, ale bez śmietany. Z mięs cenię jagnięcinę. Z serów zwłaszcza kozi. Podczas pisania sięgam po mocną, czarną herbatę i kawałek gorzkiej czekolady" - opowiedziała 82-latka w wywiadzie. Więcej sekretów na temat jej figury znajdziecie TUTAJ.