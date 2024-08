"Rolnik szuka żony" to wielki hit Telewizji Polskiej. W ostatniej odsłonie programu mieliśmy okazję poznać Waldemara. Początkowo wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ułoży sobie życie u boku Ewy. Tak się jednak nie stało. W finale dowiedzieliśmy się, że jest w związku z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Ich relacja szybko się rozwinęła poza kamerami. Już wkrótce przywitają na świecie upragnioną córkę. Kobieta zdradziła, że dziewczynka urodzi się w połowie października. To jednak nie koniec zmian w życiu Waldemara i Doroty. Za nimi kolejny, niezwykle poważny krok w związku.

"Rolnik szuka żony". Wielki krok w życiu Doroty i Waldemara. "Wszyscy zamieszkali razem"

Nie jest tajemnicą, że Dorota i Waldemar żyli w związku na odległość. Przeprowadzka uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" do partnera nie była prosta, ponieważ oboje mają synów z poprzednich relacji. Musieli uporządkować wszystkie sprawy. Jak się jednak okazuje, zakochani zdążyli zamieszkać razem jeszcze przed porodem ich córki. "Chłopcy [synowie Doroty i Waldemara - przyp.red.] nie muszą już czekać na wspólne zabawy, bo właśnie wszyscy zamieszkali razem" - przekazał tygodnik "Na żywo". Dorota zamieściła wspólną fotografię z Waldemarem, która prawdopodobnie została wykonana w ich wspólnym gniazdku. Jeżeli chcecie zobaczyć omawiany kadr, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Dorota o imieniu córki. Czy planują jeszcze powiększać rodzinę?

Na początku lipca Dorota odpaliła transmisję na żywo i odpowiadała na pytania fanów. Jeden z internautów był ciekawy, jakie imię dla córki wybrali uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". - Nie wiem, jakie damy imię maleństwu, jeszcze nie zastanawiałam się nad tym, bo każdemu z nas podobają się inne imiona - mówiła. Dorota została także zapytana o to, czy planują z Waldemarem w przyszłości więcej dzieci. - Nie, powiększenia rodziny już nie planujemy - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Plotkowano o nowym związku Darka, a teraz takie wieści. "Wieczór kawalerski"