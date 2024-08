Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie jest dosyć specyficznym wydarzeniem. Śmiało można powiedzieć, że nie ma drugiego takiego eventu w telewizji. Co roku na scenie pojawiają się największe gwiazdy, by zagrać najpopularniejsze weselne utwory. To nie tylko świetna okazja do posłuchania tego typu muzyki, ale również do poznania różnych tajników ślubnych przygotowań. Jeśli w tym roku planujesz wesele, koniecznie musisz pojawić się w Mrągowie! Kto tym razem poprowadzi wydarzenie? I co ważniejsze, kto pojawi się na scenie? Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji znajdziecie w galerii na górze strony.

Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie przyciągnął znane gwiazdy. Pierwszy dzień będzie naprawdę gorący

Już teraz wiadomo, że koncert poprowadzi znany dobrze widzom Polsatu duet Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Aktorka i tancerz w 2016 roku pląsali na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Kto więc mógłby lepiej poprowadzić muzyczno-taneczne wydarzenie? W pierwszy dzień koncertu na scenie zaśpiewają takie gwiazdy jak: Cleo, Natasza Urbańska, Classic, Piękni i Młodzi, Poparzeni Kawą Trzy i Zenek Martyniuk. W przerwie od biesiady będzie można również podsłuchać komentarzy na temat ślubnych przygotowań od Ewy Kasprzyk i Iwony Pavlović. Panie w "TzG" wywoływały nieraz swoją dyskusją mnóstwo emocji. Jak będzie tym razem?

Drugi dzień Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Na czele Sławomir i Kajra

"Poprawiny w rytmie hitów" odbędą się już 17 sierpnia. Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak będą wtedy planować swój miesiąc miodowy w rytm piosenek Sławomira i Kajry, Wojciecha Gąsowskiego, Mariusza Kalagi, Bartka Wrony i Skolima. Pojawi się również kilka zespołów - Classic, Top Girls i Boys. Jeśli jeszcze nie kupiliście biletów, to nie ma na co czekać. Lada moment może ich zabraknąć. Jeśli nie uda wam się ich zdobyć, zawsze pozostanie transmisja w telewizji. Koncert zostanie wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 20.00.