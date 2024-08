Dylan Holloway 12 lat temu wziął udział w programie "X Factor". Mężczyzna zaimponował wtedy jurorom swoim wokalem. Razem z kolegą Simeonem zajęli 11. miejsce. Później jeszcze przez dwa lata tworzyli wspólnie muzykę. Od udziału Dylana w show minęło kilkanaście lat. Mężczyzna cieszy się w sieci sporą popularnością. Niedawno zdobył się na odwagę i opowiedział o procesie tranzycji, któremu poddał się w ostatnim czasie. Jego aktualne zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Kozak o tym, jak coming out zmienił Andrzeja Piasecznego. Poznał jego chłopaka. Jaki jest?

Gwiazdor "X Factora" opowiada o swojej orientacji po tranzycji

W "X Factor" Dylan wyznał, że jest osobą biseksualną. Pomimo przebytej tranzycji nic w tej kwestii się nie zmieniło. "To dziwne, bo wszystkie dziewczyny myślą, że jestem gejem, a wszyscy faceci myślą, że jestem hetero. Ale tak naprawdę podobają mi się chłopcy i dziewczyny, więc czerpię to, co najlepsze z obu światów. Przeszedłem od posiadania chłopaka do dziewczyny i to było naprawdę zabawne. Przyjaźniłem się z tą dziewczyną w moim mieście. Spędzaliśmy razem czas, a potem pewnego dnia zacząłem czuć się trochę inaczej i pomyślałem: Lubię jedno i drugie" - cytuje muzyka portal Mirror. Dylan ogłosił również, że rusza z zupełnie nową muzyką.

Uczestnik "X Factora" wpadł na świetny pomysł. Tak będzie tworzył muzykę

Dylan obecnie pracuje nad nowymi utworami. Przy pomocy mediów społecznościowych ogłosił, że fani mogą spodziewać się w nadchodzących piosenkach nietypowego połączenia jego obecnego i dawnego głosu. - Od czasu tranzycji używam moich starych nagrań wokalnych i starych wokali samego siebie, aby zharmonizować się i śpiewać w duecie z moim dawnym ja, ponieważ chcę, aby ludzie wiedzieli, że w porządku jest zaakceptować to, kim jesteś - mówił na Instagramie. Pod jego filmami pojawia się mnóstwo słów wsparcia i zrozumienia. "To bardzo kreatywne, co robisz! Świetna wiadomość", "Jesteś absolutnie genialny Dylan. Cieszę się twoją podróżą", "Niesamowicie pozytywna wiadomość Dylan. Rób dalej to, co robisz" - czytamy. Mężczyzna na przestrzeni lat zmienił się nie do poznania. Wcześniej miał nieco dłuższe, proste włosy. W programie nie mógł rozstać się z grzywką. Teraz na jego głowie pojawiły się krótkie loki. Dylan ma również mnóstwo tatuaży. ZOBACZ TEŻ: Sylwia Chutnik dokonała coming outu przed synem. Wspomina, co od niego usłyszała