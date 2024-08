Robert Janowski przez wiele lat prowadził program "Jaka to melodia?". Prezenter telewizyjny odszedł jednak z Telewizji Polskiej, gdy prezesem był Jacek Kurski. Gospodarzem muzycznego show został więc Norbi, a później Rafał Brzozowski. Teraz przyszedł jednak czas na zmiany. Janowski wkrótce wróci na swoje dawne stanowisko. Obecnie mężczyzna przygotowuje się na ponowne prowadzenie show "Jaka to melodia?". Nowy odcinek zobaczymy już w sobotę 31 sierpnia. Nie każdy jest zadowolony z tego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Krzan o życiu poza telewizją. Jakie ma plany?

Robert Janowski znowu będzie prowadzącym show "Jaka to melodia?". Co na to fani?

W mediach społecznościowych pojawił się post, ogłaszający rozpoczęcie nagrań nowego sezonu show "Jaka to melodia?". Na stanowisku prowadzącego znowu pojawi się Robert Janowski. Niektórzy fani bardzo cieszyli się z takiego obrotu spraw. "Sztos, pan Robert wymiata, mega się cieszę!", "Nareszcie, wspaniała wiadomość", "Najlepsza wiadomość" - pisali widzowie programu.

Nie da się jednak ukryć, że negatywne komentarze były większością. Wiele osób przyzwyczaiło się już do Rafała Brzozowskiego. "Przestanę oglądać, koniec tego", "Nie chcemy pana Roberta Janowskiego, teraz to na pewno spadnie oglądalność w teleturnieju", "Już nigdy nie będę oglądać, to już nie moja bajka" - pisali zrozpaczeni fani. A wy, do której strony się zaliczacie? Więcej kadrów z Robertem Janowskim z programu "Jaka to melodia?" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rafał Brzozowski w 'Jaka to melodia' Fot. KAPiF.pl

Izabella Krzan nie ma dobrego zdania o Robercie Janowskim. Ostra reakcja

Okazało się, że Izabella Krzan nie jest fanką Roberta Janowskiego. W jednym z filmów na Kanale Zero Krzysztof Pieszko stwierdził, że dwójka prezenterów uchodzi za przyjaciół. Krzan od razu zaprzeczyła tym doniesieniom. Stwierdziła, że Janowski nie jest sympatyczną osobą. - Absolutnie nie. Znam wiele nieprzyjemnych historii odnośnie pana Janowskiego od współpracowników, którzy mówią, że był bardzo niesympatycznym człowiekiem i z tego, co usłyszałam także, powiedział, że nie wejdzie do garderoby po Rafale Brzozowskim, dopóki nie zostanie ona oczyszczona i wyremontowana - powiedziała na wizji Izabella Krzan. ZOBACZ TEŻ: Janowski zagotował się po słowach Krzan. "Nie wiem, nie znam, więc się NIE WYPOWIADAM!"