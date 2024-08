"Rolnik szuka żony". To była największa tragedia w historii programu

Wiele osób kibicowało Bogusi i Krzysztofowi. Zarówno rolnik, jak i jego żona szybko zdobyli sympatię widzów. Wszystko układało się naprawdę dobrze. Krzysztof przed kamerą sprawiał wrażenie bardzo pogodnego i beztroskiego. O jego problemach wiedziała jedynie Bogusia, która mimo wszystko w 2021 roku zdecydowała się na ślub. Para darzyła się ogromnym uczuciem. W planach było nawet powiększenie rodziny. Niestety we wszystkim przeszkodziła choroba Krzysztofa.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Rolnik szuka żony". Bliski z otoczenia ujawnił, jak wyglądały ostatnie chwile Bogusi i Krzysztofa

Okazuje się, że małżeństwo przeżywało poważny kryzys. Bogusia jednak cały czas wspierała swojego męża i wierzyła, że wszystko zmieni się na lepsze. "Nie było tam różowo. Bogusia już wcześniej dawała sygnały, że bywa z nim trudno. Otoczyła go troską, miłością, kochała go całym sercem, ale na tę chorobę nie ma mocnych" - mówił informator w wywiadzie z Jastrząb Post. W jednym z odcinków "Rolnika" kobieta zdobyła się na odważne wyznanie, które dało fanom do myślenia. - Jesteśmy w takim wieku, że mamy swoje nawyki, upodobania, do czegoś jesteśmy przyzwyczajeni. Są miłe chwile, ale są też i doły… straszliwe doły. Ogromne nerwy, stres, przeżycia. Boimy się tego, co będzie dalej - mówiła. A co o relacji myślał sam Krzysztof?

"Rolnik szuka żony". Krzysztof podziwiał Bogusię. "Ja bym tego nie zdzierżył"

Rolnik był świadomy, że jego zachowania wynikające z choroby często prowokują kłótnie. - Miałem trudne dni, nie było chęci do zabawy, do wspólnych spacerów. Wspieramy się wspólnie, ale nie zawsze wszystko wychodzi. Nie ma ludzi idealnych. Były starcia między nami. (…) Ja bym tego nie zdzierżył, co Bogusia zdzierżyła do tej pory. To było dla niej trudne. Dzięki Bogu, że wytrwała ze mną - tłumaczył w programie. Krzysztof wyraził również nadzieję na lepsze dni. Niestety jego samopoczucie uległo znacznemu pogorszeniu. W 2022 roku mężczyzna odebrał sobie życie. Bogusia bardzo przeżyła śmierć męża. Wycofała się z mediów i wyprowadziła do Warszawy. ZOBACZ TEŻ: Rolnik szuka żony". Takie słowa Doroty tuż przed porodem? "Nagle okazuje się, że partner ma wady"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.