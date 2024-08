"Chłopaki do wzięcia" od lat cieszą się nieprzemijającą popularnością. Od czasu emisji pierwszego odcinka w życiu niektórych kawalerów sporo się zmieniło. Jaruś ożenił się z Gosią. Para ma za sobą poważny kryzys, ale niedawno wspólnie postanowili wrócić do siebie. Z kolei Bandziorek od dawna tworzy całkiem udany związek z Danusią. W ich relacji dochodzi czasem do małych sprzeczek, czego mogliśmy niedawno być świadkami, ale z grubsza między zakochanymi układa się bardzo dobrze. Wiele osób z pewnością zastanawiało się, ile lat mogą mieć byli już kawalerowie. Okazuje się, że różnica wieku między Jarusiem a Bandziorkiem jest... bardzo mała. Zdjęcia mężczyzn z partnerkami znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber o córce po rozstaniu z politykiem PiS. Przy tych słowach miała łzy w oczach

"Chłopaki do wzięcia". Tyle lat mają Bandziorek i Jaruś. Mogliby być braćmi

Wiek uczestników dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem. Przez lata produkcja nie chciała dzielić się tą informacją. Telemgazyn postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i skontaktować się z twórcami programu. Okazuje się, że Jaruś urodził się w 1984 roku, co oznacza, że obecnie ma już 40 lat! Nieco starszy jest od niego Bandziorek, choć trzeba przyznać, że jest to naprawdę niewielka różnica. Ukochany Danusi ma 43 lata. Spodziewaliście się takich liczb? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Tyle zarabiają uczestnicy show. Nie są to wielkie pieniądze

Choć matrymonialne show Polsatu ogląda mnóstwo widzów, to zarobki uczestników nie zrobią na nikim wrażenia. Nic dziwnego, że większość z nich postanowiła rozpocząć dodatkową działalność w sieci. Ile dokładnie zarabiają tytułowe chłopaki? "Przyjeżdżamy i widzimy, że nie mają co jeść, że nie mają pracy, dlatego dajemy pieniądze, aby im trochę pomóc. Ale tak naprawdę, nie ma budżetu na honoraria dla uczestników, to nie jest telenowela i napisane role. To jest życie" - mówił swego czasu w rozmowie z Party twórca programu, Jerzy Morawski. Z kolei portal Na Temat ustalił, że uczestnicy mają dostawać za pojedynczy odcinek 500 zł. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Ukochana Szczeny przeszła metamorfozę! Skorzystała z medycyny estetycznej. Lista zabiegów długa