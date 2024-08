"Hotel Paradise" cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Już wkrótce na antenie TVN7 zadebiutuje dziewiąta edycja reality show. W roli prowadzącej tradycyjnie zobaczymy Klaudię el Dursi. Na widzów czeka jednak niespodzianka. W nadchodzącej odsłonie programu wprowadzono bowiem nowe zasady. Na czym będą polegały pojedynki?

REKLAMA

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Uczestnicy zmierzą się w pojedynkach. Stawka jest wysoka

Do tej pory uczestnicy, którzy odpadli z programu, musieli niezwłocznie opuścić rajski hotel. W nadchodzącym sezonie ta zasada ulegnie jednak zmianie. Dzięki nowym regułom ci, którzy musieli pożegnać się z udziałem w show, dostaną szansę powrotu. Nie będzie to jednak zależeć od nich. O tym, czy wyeliminowani uczestnicy ponownie pojawią się w "Hotelu Paradise", zadecydują pojedynki między tymi, którzy pozostali w programie. Czy uczestnicy będą w stanie ryzykować w imię miłości i przyjaźni? Wiadomo już, że pojedynek będzie niósł nieodwracalne skutki. To jednak nie koniec niespodzianek. Po raz pierwszy w historii randkowego show bohaterowie nie będą mieli wpływu na wybór swoich pierwszych partnerów. Nowe otwarcie z pewnością dla wielu osób będzie wyzwaniem. Dziewiąty sezon "Hotelu Paradise" odbędzie się w malowniczym Wietnamie. Wygląda na to, że uczestnicy kolejnego sezonu show będą musieli na nowo nauczyć się zasad. Z pewnością wzbudzi to w nich skrajne emocje: stres, a może ekscytację? Co sądzicie? Po więcej kadrów z "Hotelu Paradise" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Fani nie mogą się doczekać! Jak oceniają nowe zasady?

Program "Hotel Paradise" ma również konto w mediach społecznościowych. Na profilu pojawiła się informacja o nowych zasadach w randkowym show. Dotąd jednak nie zdradzono szczegółów. "Nadchodzi czas pojedynków" - czytamy pod zapowiedzią. Co na to fani? Wygląda na to, że widzowie nie mogą się doczekać dziewiątego sezonu "Hotelu Paradise". "Nareszcie", "Czekam z niecierpliwością", "Chcę to zobaczyć", "Wygląda groźnie" - pisali. A wy czekacie na nową edycję? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Zostali zbadani wariografem. Agnieszka odniosła się do finału. Prawda wyszła na jaw