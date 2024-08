"Nasz nowy dom". Nieoczekiwane zmiany w programie!

W ostatnim czasie każda z telewizji przechodzi ogromne zmiany. Nie inaczej jest i w Polsacie. Niedawno dowiedzieliśmy się o odświeżonym jury "Twoja twarz brzmi znajomo". Z dnia na dzień pojawiają się też nazwiska kolejnych uczestników "Tańca z gwiazdami". Okazuje się, że zmiany dotknęły również "Nasz nowy dom". Nie jest tajemnicą, że od zwolnienia Katarzyny Dowbor program zalicza spadki oglądalności. Być może nowy członek ekipy będzie mógł coś na to zaradzić?

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor wspomina zmarłą uczestniczkę "Nasz nowy dom". "Dziecko zostało w TRAGICZNEJ sytuacji"

"Nasz nowy dom" doczekał się nowego architekta!

Stacja opublikowała post, w którym przedstawiła nowego członka zespołu Elżbiety Romanowskiej. "Przywitajcie nową postać w ekipie. W nowym sezonie do naszej ekipy specjalistów do spraw trudnych dołączy nowy architekt Kuba Babik. Kuba jest architektem z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem. Wierzy, że to gdzie żyjemy, wywiera na nas ogromny wpływ, a czy jest lepsze miejsce, żeby swoimi projektami zmieniać ludzkie życie niż nasz program?" - czytamy. Jednocześnie produkcja podkreśliła, że widzowie wciąż będą mogli cieszyć się projektami Martyny Kupczyk, Marty Kołdej i Macieja Pertkiewicza. Nowy sezon pojawi się na antenie Polsatu już jesienią! Tym razem program będzie emitowany w czwartki o 20.05. Czekacie na nowe odcinki?

"Nasz nowy dom". Kto płaci za remonty? Katarzyna Dowbor wszystko wyśpiewała

W wywiadzie dla Pomponika była prowadząca show zdradziła kulisy programu. Okazuje się, że wszystkie koszty leżą po stronie produkcji. "Rodziny w ogóle nie partycypują w kosztach. Taki remont nie kosztuje ich ani złotówki. Staramy się, żeby spędziły te pięć dni cudownie. Są jeszcze prezenty. Oni kompletnie nie czują tego, że jest kryzys. My czasami to odczuwamy, ale dajemy radę" - tłumaczyła. Później wyjaśniła kwestię podatku. "Podatek płaci Telewizja Polsat. Także rodzina absolutnie nie płaci tego podatku. Rodzina dostaje nowy dom i nie kosztuje jej to ani złotówki" - zapewniała Dowbor. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor mimo zwolnienia nie skończyła z "Nasz nowy dom". "Robię to poza kamerą"