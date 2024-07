W Telewizji Polskiej wciąż trwają wielkie zmiany, które obejmują najbardziej popularne programy rozrywkowe. Sporym zaskoczeniem było zwolnienie wszystkich jurorów "The Voice Senior". Tym samym nie zobaczymy w nowej edycji Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika. Do programu powróci za to Andrzej Piaseczny. Pudelek jakiś czas temu donosił, że obok niego usiądzie Robert Janowski, który również na nowo zaprzyjaźnił się z TVP. Fani zastanawiali się, kto mógłby zastąpić "niezastąpioną" Marylę Rodowicz. Okazuje się, że produkcja znalazła już odpowiednią kandydatkę!

Zobacz wideo Maryla Rodowicz o swoich występach w telewizji publicznej. "To telewizja ma bana od artystów"

"The Voice Senior". To ona zastąpi Marylę Rodowicz. Artystka z rockowym pazurem

Z uzyskanych informacji wynika, że nie łatwo było znaleźć odpowiednią trenerkę do nowej edycji show. "Super Express" dowiedział się, że na miejscu Rodowicz usiądzie... Małgorzata Ostrowska. "Produkcji zależało na artystce z rockowym pazurem. Piasek i Janowski kojarzą się z popem. A seniorzy często kochają gitarowe, ostrzejsze granie. A poza tym rockmanka taka jak pani Ostrowska ma... ostrzejsze komentarze" - cytuje informatora tabloid. Myślicie, że piosenkarka sprawdzi się w nowej roli? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Stara ekipa 'The Voice Senior' Fot. KAPiF.pl

Maryla Rodowicz nie rozstała się z Telewizją Polską w dobrych stosunkach. Nie pomogły nawet kwiaty

Piosenkarka była rozgoryczona tym, w jaki sposób nowe władze telewizji poinformowały ją o zwolnieniu. "Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko. To oczywiście kwestia kultury, bo przecież można było choć zadzwonić. No ale nowi może też będą mieli tę energię co ja" - żaliła się w rozmowie z "Faktem". Jakiś czas temu w wywiadzie dla Pudelka piosenkarka skomentowała również powrót Piasecznego do "The Voice Senior". Rodowicz w żadnym stopniu nie żywi do niego urazy. W rozmowie przyznała, że Andrzej jest "bardzo miłym kolegą" i życzy mu szczęścia. Czy to samo powie o swojej następczyni? ZOBACZ TEŻ: Znamy prowadzących "The Voice Senior"! Jest zaskoczenie. Jedna z gwiazd z czasów Kurskiego [PLOTEK EXCLUSIVE]