Produkcja "Świata według Kiepskich" jest pogrążona w żałobie. W czerwcu 2024 roku odeszła wieloletnia aktorka produkcji Marzena Kipiel-Sztuka. 27 lipca zmarła kolejna osoba związana z kultowym serialem. Stanisław Kolenda odszedł w wieku 85 lat. Mężczyzna był pomocnikiem operatora kamery. Informację o jego śmierci przekazała Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

Kolejna tragedia w "Świecie według Kiepskich". Nie żyje Stanisław Kolenda

W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający post. Na facebookowym profilu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu udostępniona została informacja o śmierci Stanisława Kolendy. Wózkarz i pomocnik operatora kamery był nazywany przez kolegów "Złotym Staszkiem". Związany był z Wytwórnią w latach 1968-2004. Brał udział w realizacji wielu produkcji. Wśród nich znalazły się: "Przyłbice i Kaptury", "W zawieszeniu", "Ucieczka z kina wolność" i "Świat według Kiepskich". W poście przytoczono słowa Henryka Tasa. "Od początku wykazywał się ogromną zaradnością i wielofunkcyjnością, stając się dla ekip filmowych po prostu niezbędny. (…) Bez cienia przesady można go określić mianem 'filaru WFF' - Wytwórnię traktował jak dom. Mało tego - jego działania, obowiązkowość i życzliwość sprawiały, że WFF była traktowana przez innych filmowców jako cudowne, solidarne miejsce. Będzie nam go bardzo brakowało..." - czytamy na Facebooku.

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła 9 czerwca. Tak żegnała ją Renata Pałys

Odejście Marzeny Kipiel-Sztuki odbiło się szerokim echem w mediach. Żegnali ją nie tylko fani, ale również przyjaciele z serialu. Na pogrzebie aktorki przemówiła jej przyjaciółka, z którą latami grała na planie serialowym. Renata Pałys opowiedziała o tym, w jaki sposób poznała Kipiel-Sztukę. - Znałam Marzenę najdłużej z ekipy całego "Świata według Kiepskich". Poznałam ja tu w teatrze w Legnicy. Zadziwiona byłam jej umiejętnościami i techniką, bo była początkującą aktorką. Gdy w 1999 roku spotkałam ja na planie, to się bardzo ucieszyłam, zawsze nasze wspólne cele były idealne, nie było potrzeba robić powtórek. Rozumiałyśmy się bez słów, nie trzeba było nas reżyserować - mówiła drżącym głosem Renata Pałys. Szczegóły pogrzebu Kipiel-Sztuki znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Prawda o pracy z Grabowskim na planie "Kiepskich" wyszła na jaw. "Nie do zniesienia"