Program "Rolnik szuka żony" to wielki hit Telewizji Polskiej. W dziesiątej edycji formatu mieliśmy okazję poznać Ewę. Kobieta była jedną z kandydatek Waldemara. Między uczestnikami od razu zaiskrzyło i wiele wskazywało na to, że ich związek może przetrwać. Tak się jednak nie stało. Finalnie Waldemar związał się z Dorotą, a Ewa wyszła z programu jako singielka. Podczas ostatniej sesji Q&A wróciła wspomnieniami do występu w telewizji i uchyliła rąbka tajemnicy.

"Rolnik szuka żony". Ewa o udziale w programie. "Skłoniła mnie..."

Ostatnio Ewa odpowiadała na InstaStories na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło telewizyjnego formatu i wyboru Waldemara. "Co cię skłoniło do udziału w programie? Ja się dziwię do tej pory. Ty i praca na polu. Rozwijaj się" - napisała internautka. Ewa postanowiła rozwiać wątpliwości. "Skłoniła mnie obejrzana wizytówka, m.in. wspólne pasje. Żadna praca mi niestraszna. Poza tym to, że kobieta jest żoną rolnika, nie oznacza, że musi pracować w polu, jest wiele innych obowiązków, zajęć w gospodarstwie" - napisała. Odniosła się także do własnych doświadczeń na temat innych kobiet. "Znam wiele babeczek, mieszkających na wsi, które się rozwijają, dbają o siebie i czują się spełnione" - skwitowała Ewa na InstaStories. Chcecie zobaczyć jej wypowiedź? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie zrzut ekranu z sesji Q&A.

"Rolnik szuka żony". Ewa o zmianach po udziale w programie

Jakiś czas temu Ewa wyjawiła, czy po udziale w formacie "Rolnik szuka żony" jej życie bardzo się zmieniło. "Moje życie wygląda raczej tak samo, jak przewidziałam w programie. Przybyło tutaj obserwujących, ale z każdą dodaną relacją ta liczba spada, także na influencerkę raczej się nie nadaję" - przekazała. Z pewnością do pozytywnych aspektów jej udziału w telewizyjnym show można zaliczyć rozwijającą się przyjaźń z Nicolą. Nie tak dawno wybrały się nad morze i chwaliły się wypoczynkiem.

Waldemar i Ewa 'Rolnik szuka żony' Screen z programu 'Rolnik szuka żony'; vod.tvp.pl