Serial "Rodzinka.pl" to jedna z najpopularniejszych produkcji TVP. Po dziesięciu latach zdjęto go z anteny, ale jest dostępny na Netfliksie, więc widzowie z przyjemnością wracają do śledzenia losu swoich ulubionych bohaterów. Produkcja wylansowała wiele młodych gwiazd takich jak m.in. Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Adam Zdrójkowski czy Maciej Musiał, który w produkcji wcielał się w Tomka Boskiego. Aktor niedawno wyjawił prawdę o początkach serialu. Kiedy dostał się do produkcji, był jeszcze nastolatkiem, a Tomasz Karolak był wtedy jego idolem. Wspólna praca na planie była dla debiutującego Musiała wyjątkowo stresująca i aktor miał ogromną tremę. - Pamiętam, że na początku nawet nie mogłem się na niego patrzeć, byłem tak zestresowany - wspominał w rozmowie z Party.pl. Jedną z tajemnic planu zdradziła także Małgorzata Kożuchowska.

"Rodzinka.pl" Małgorzata Kożuchowska wyjawiła, gdzie kręcono serial

W serialu "Rodzinka.pl" tytułowi bohaterowie mieszkali w pięknym, piętrowym domu. Widzowie produkcji byli przekonani, że serial realizowany jest w jednej z podwarszawskich posiadłości i budynek istnieje naprawdę. Małgorzata Kożuchowska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i jakiś czas temu wyjawiła, że cały dom rodzinki Boskich, to jedynie scenografia. "Te schody w "Rodzince" prowadzą... donikąd" - napisała aktorka. Wiedzieliście, że serial realizowany jest w studiu filmowym, a dom to jedynie scenografia? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie, którą znajdziecie na dole strony. Widzowie produkcji nie mogli uwierzyć w te rewelacje. "Życie w kłamstwie", "Mój światopogląd legł i rozbił się", "Obawiałem się tego, zwłaszcza że nie kojarzyłem ujęcia klatki schodowej z piętra... Nie mów jeszcze, że Święty Mikołaj nie istnieje" - czytamy.

